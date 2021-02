Nyolc előrejelzés a műkereskedelemnek a 2021-es évre

A Lux magazin havi rovatában Sophie Neuendorf, az artnet Stratégiai Partnerségének alelnöke megosztotta előrejelzéseit a 2021-es évre vonatkozóan és a művészetek világának legmarkánsabb fejlődési irányait illetően.

Oliver Barker vezeti a Sotheby’s globális online aukcióját. Forrás: Sotheby’s

A közelmúlt talán egyik legnehezebb és legkiszámíthatatlanabb évét tudhatjuk magunk mögött. 2020 első félévében a COVID-19 világjárvány eredményeképpen a világgazdaság mély és összehangolt zuhanásba kezdett. Az egészségügyi krízishelyzetre adott válaszok, a közösségi távolságtartást előíró intézkedések és az üzletek bezárása a fogyasztói kereslet csökkenéséhez és a gazdasági termelés lassulásához vezetett. A kiugró munkanélküliségi mutatók megingatták a fogyasztók önbizalmát, a cégek pedig a csökkenő kereslet, az ellátói lánc megszakadása és a bizonytalan jövő miatt csökkentették befektetéseik számát.

A világjárvány okozta bizonytalanság és a korlátozások miatt a művészeti aukciók száma is jelentősen csökkent 2020 első felében. Minden nagyobb régióban esett az eladások száma. Az artnet áradatbázisának alapján 2020 első hat hónapjában a globális képzőművészeti aukciós eladások 2,9 milliárd euróra estek. Ez 59%-os csökkenést jelent, összehasonlítva 2019 első hat hónapjának 7 milliárd dolláros erős teljesítményével.

Forrás: artnet

Az aukciókon eladásra kínált és az eladott alkotások számában évről évre tapasztalható 29%-os csökkenés ellenére azonban az értékesítési hányad stabilan 65%-on maradt 2020 első felében. A legtekintélyesebb aukciós házak nagy lépést tettek előre azzal, hogy tevékenységüket online platformokon végezték, és ezzel a lépéssel figyelemreméltó virtuális tranzakciókat bonyolítottak le. Júniusban a Sotheby’s 85 millió dollárért adta el Francis Bacon Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981) című képét, míg Roy Lichtenstein White Brushstroke I (1965) című munkája 25 millió dollárért kelt el online.

Annak ellenére, hogy 2020 minden bizonnyal a modern idők egyik legkiszámíthatatlanabb és legnehezebb éveinek egyikeként vonul be a történelembe, kétségtelenül rá voltunk kényszerítve, hogy feszegessük határainkat, a művészeti világot pedig rákényszerítette, hogy átlépjen a digitális korba. Mindezt figyelembe véve Sophie Neuendorf veszi a bátorságot, hogy nyolc előrejelzést tegyen a művészetek világával kapcsolatban a 2021-es évre – abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy a múlt év olyan radikálisan modern változásokat készített elő, amikre joggal vártunk.

1. A digitalizáció nem fog eltűnni a járvány végével sem.

Platónnak igaza volt: a szükség a tudás anyja. A COVID-19 által okozott egészségügyi krízishelyzetben a digitalizáció hatalmas fejlődésen ment keresztül. Az online ügyfélszolgálattól az otthonról végzett munkán és az ellátási lánc átalakításán keresztül a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazásáig sok módszert vetettek be annak érdekében, hogy a művészetek világában is folytatódjon az üzleti élet. Az, hogy a galériák, a múzeumok és az aukciósházak beléptek az online térbe és a szokványostól eltérő, újító fejlesztésekkel álltak elő a világjárványra adott válaszként, pozitív változást hozott a művészetek világában a hozzáférhetőség, a hatékonyság és az átláthatóság gyorsulása terén. Ez a fejlődés azzal a globális trenddel jár együtt, hogy egyre inkább előnyben részesítjük a fenntarthatóságot és a tudatos életet.

Természetesen az online térben megtapasztalható művészet sosem tudja egészen helyettesíteni az élő, kézzelfogható tapasztalatot, és nem is kell helyettesítenie. Élőben csodálni Da Vinci Mona Lisáját nyilvánvalóan nagyobb hatást gyakorol ránk, mint online nézni ugyanazt az alkotást. Az azonban bizonyos, hogy a művészeti piac adásvételi tényezője a hagyományos üzleti folyamatok erős vetélytársaként fog fellépni, demokratizálva a művészeti piacot és megnyitva azt a művészet szerelmeseinek egy új generációja felé.

2. Lesznek olyan művészeti vásárok idén, amelyeket élőben fognak megtartani. Ugyanakkor ezek az események egy online/offline világ közötti kiegyensúlyozott tapasztalat létrejöttét teszik majd lehetővé.

Mivel a közösségi távolságtartás továbbra is általános előírás lesz ebben az évben, a vásárok számára nagy nehézséget fog jelenteni, hogy kiszolgálják azt a mennyiségű látogatót, akik rendszeresen kikerülnek a művészetet szerető és a többi látogatót figyelő közönség közül. Adjuk ehhez hozzá a galériák kiugróan magas standdíját, főleg egy ilyen nehéz év után. Ezek a tényezők mind azt eredményezik, hogy 2021-ben viszonylag kevés művészeti vásárra számíthatunk. Sophie Neuendorf konzervatív jóslata szerint azok, akiknek van lehetőségük az utazásra, kíváncsian várhatják legjobb esetben az ARCO Madridot (amit júliusra halasztottak), az Art Baselt Bázelben, a Volta Baselt, a Frieze Londont, a FIAC Parist és a Basel Miamit. Azok, akik számára nem lehetséges az utazás, ebben az évben is megcsodálhatják ezen kiállítások virtuális kiadását.

3. A galériák akkora fejlődésen fognak keresztülmenni, hogy komoly vetélytársai lesznek a művészeti vásároknak és a tradicionális aukciósházaknak.

A galériák mindig is a legfontosabb összekötő híd voltak a művészek és a művészetet szeretők, valamint a gyűjtők tágabb közönsége között.

Ebben az évben azok a galériák, amelyek az innováció és az újítás felé fordultak, amit a COVID-19-es vírusjárvány szükségessé tett, erősebbek lesznek, mint valaha. Akár online adásvételeken keresztül, akár viewing roomokon keresztül, akár más galériákkal vagy intézményekkel való együttműködésen keresztül, ezek a műkereskedők erős vetélytársai lesznek a hagyományos aukciósházaknak.

4. Néhány fiatal művész elkezdi majd megkerülni a galériákat, és közvetlenül a stúdiójukból eladni műveiket a közösségi média felületein és más weboldalakon keresztül.

Ez a gyakorlat Ázsiában már most is széles körben elterjedt a fiatal művészek között és Sophie Neuendorf előrejelzése szerint ebben az évben Európában és az Egyesült Államokban is meg fog jelenni ez az irányzat. Azzal, hogy sajnálatos módon a múlt évben számtalan galéria kénytelen volt bezárni, sok művész hozzászokhatott ahhoz, hogy a közösségi média felületein vagy más weboldalakon keresztül árusítsa munkáit. Főleg fiatal művészek számára lehet csábító a lehetőség, hogy megkerülve a tradicionális procedúrát, amit a művészet világa szorgalmazna, önállóan építsék saját karrierjüket.

Roy Lichtenstein White Brushstroke I (1965) című festménye. Forrás: Sotheby’s

5. Ebben az évben a társadalmi-gazdasági kérdések állnak majd a nagyobb galériák és múzeumelőadások középpontjában.

A történelem során mindig is a művészek voltak azok, akik dokumentálták a változás és a forrongás pillanatait. Egy olyan év után, ami arra kényszerített bennünket, hogy szembesüljünk egy világjárvánnyal, küzdjünk az egyenlőségért a Me Too és a Black Lives Matter mozgalmak hatására, és szembenézzünk a globális felmelegedéssel, eljött az idő, hogy ezeket a sorsfordító pillanatokat galériákban és múzeumi kiállítások keretein belül is vizsgáljuk és értelmezzük.

A művészetek ismertetőjegye, hogy feszegetik a határokat, és az elfogadás, a kíváncsiság és a tanulás szellemében diskurzusokat indítanak el nehéz és többször fájdalmas témák körül. Sophie Neuendorf szerint a galériák és az intézmények ki fogják használni ezt a különleges időszakot, hogy olyan művészeket helyezzenek a reflektorfénybe, akik megragadják és hűen tükrözik a korszellemet.

Forrás: Sotheby’s

6. Ebben az évben több művészeti tárgyat fognak eladni aukción, mint az elmúlt évek alatt.

A globális gazdasági és személyes nehézségeket figyelembe véve, amelyekkel jelenleg is küzdünk, nem lenne meglepő, ha egy válóperes ügyvéd vagy egy haláleset kikényszerítené számos magántulajdonban lévő gyűjtemény elárverezését. Ez egy meglehetősen sötét előrejelzés, ugyanakkor a történelemből ismeretes, hogy a művészeti piac mindig is akkor volt a legpezsgőbb, amikor a mikro- és makrogazdaságok jelentős nyomás alá kerültek.

Deloitte Art & Finance jelentését, illetve az artnet Intelligence Reportját megvizsgálva kijelenthetjük, hogy a szépművészet fokozatosan komoly vagyonosztállyá lépett elő. Amikor az S&P-hez hasonlítjuk a művészeti eladásokat, a művészet biztonságosabb alternatív vagyonbefektetésnek tűnik, mint a részvénypapírok vagy az ingatlanok. Feltételezhető, hogy ebben az évben, ahogy a gazdasági változások és kihívások jelentős változásokat okoznak a vagyoni helyzetben, számos művészeti tárgy talál majd feltételezett vevőket.

7. A piac hatalmas változáson fog keresztülmenni, aminek eredményeképpen nagyobb fókusz kerül a minőségre, mint a mennyiségre.

Az azt megelőző hónapokban, hogy a világjárvány elzártságba kényszerített bennünket, a mindennapi élet szokásos gyorsaságával és lendületével zajlott. Már akkor is meglepte Sophie Neuendorfot, hogy a művészetek világa ártalmas irányt vett. Sokkal fontosabb volt az, hogy valaki jelen legyen a pezsgőbontásnál, mint a kiállított munka minősége. Sokkal érdekesebb volt azt figyelni a Friezen és Bázelben, hogy ki van jelen, mint bármelyik munka, és az emberekről vagy az árakról való pletykálgatás minden, a kiállított tárgyakat érintő komoly beszélgetést háttérbe szorított.

Az elmúlt év azonban arra kényszerített bennünket, hogy arra koncentráljunk, ami igazán jelentőségteljes az életünkben, hiszen minden tünékeny. Pontosan hogyan szeretnénk tölteni az időnket? Tényleg muszáj elmennünk az összes kiállításra és eseményre? Talán meg kéne ragadnunk a pillanatot és azokra a művészekre és személyes interakciókra kéne fókuszálnunk, amik valóban értékessé teszik az életünket.

Szélsőséges előrejelzésnek tűnhet, de Sophie Neuendorf biztos benne, hogy csak azok a galériák, kiállítások és intézmények fognak túlélni, amelyek tevékenységének középpontjában az áll, hogy értéket adjanak az életünkhöz. Elképzelhető, hogy egy „új normális” felé fogunk haladni, ahol szükségtelen, hogy ugyanannak a kiállításnak vagy galériának több kiadása legyen, de amelyeket kiegészítenek figyelemreméltó és könnyen hozzáférhető online ajánlatokkal. Itt az idő, hogy minőséggel, mélységgel és innovációval keltsük fel az emberek figyelmét – az idő ugyanis értékes.

Forrás: artnet

8. A művészet nem csupán vagyontárgyi osztályként, hanem gazdasági termékként is fejlődni fog.

Az elmúlt évek során a művészet fokozatosan komoly vetélytársává vált a hagyományos értelemben vett vagyoni eszköznek, így az aranynak, az értékpapíroknak, az ingatlanoknak – és talán egy sokkal stabilabb vagyonná is vált. Tekintettel arra, hogy a művészeti piacra való belépés, különösen a magas hozamú, blue-chip piac, magas árat követel, Sophie Neuendorf azt jósolja, hogy hamarosan kifejlesztenek majd egy olyan származtatott terméket, amit a többi indexhez hasonlóan forgalmazni lehet a piacon.

Forrás: Lux Magazine, műtárgy.com

Szerző: műtárgy.com