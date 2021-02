Öt hasznos tanács, ha meg akarod úszni az anyagi csődöt

Az, hogy mi számít rossz pénzügyi döntésnek, nézőpont kérdése. Például valaki bánhatja, hogy túl nagy diákhitelt vett fel, a diploma viszont szükséges ahhoz, hogy ugyanez a személy elindítsa a szakmai karrierjét. Léteznek viszont olyan hibák is, amelyeket szakértők szerint könnyen el tudunk kerülni egy kis odafigyeléssel.

1. Építs vésztartalékot

2020 kiválóan megtanított arra, hogy milyen fontos elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezni, amelyhez vészhelyzet esetén könnyen hozzáférhetünk. Elég csak arra az esetre gondolni, ha valaki a járvány következtében elveszítette az állását, vagy pusztán többet kell költenie az egészségének megőrzésére.

Ha nincs elegendő likvid forrásunk, könnyen kényszerülhetünk arra, hogy magasabb kamatozású hitelek felvétele útján tegyünk eleget anyagi kötelezettségeinknek. Ráadásul valaki rosszabb adósminősítéssel rendelkezik, hátrányosabb feltételekkel vagy egyáltalán nem juthat hozzá ilyen forrásokhoz. Éppen ezért érdemes kicsiben kezdeni a gyűjtögetést.

Abban azonban nem minden pénzügyi tanácsadó ért egyet, hogy mit is kellene kezdeni azzal a helyzettel, ha valaki egyszerre úszik az adósságban és próbál meg egy biztonsági tartalékot felépíteni. Egyesek szerint rossz megoldás azelőtt tartalékot képezni, hogy rendeztük az adósságainkat, mások viszont pont ezt javasolják.

2. Érdemes megválogatni, hogy melyik tartozásunkat rendezzük először

Ha valakinek egyszerre van diákhitele, autóhitele, jelzáloghitele és hitelkártya tartozása, nem könnyű eldönteni, hogy melyikből faragjon le először. Pénzügyi szakértők arra intenek, hogy jól nézzük meg, melyik adósságunktól szabaduljunk meg először.

Egy ilyen döntésnél érdemes számba venni a felvett hitel összegét és a hozzátartozó kamat mértékét. Kézenfekvő a legmagasabb kamatozású tartozásokat kiegyenlíteni először (például hitelkártya tartozás vagy személyi kölcsön), majd sorban haladni az alacsonyabb kamatozású kölcsönök felé.

Ez nemcsak azért fontos, mert a kiadásaink csökkenhetnek, ha nem görgetjük magunk előtt a magas kamatozású hiteleket, hanem azért is, mert így lehetőségünk nyílhat megtakarításra.

3. Figyeljünk jobban az elérhető támogatásokra

Nem érdemes lemaradni a munkáltató és az állam által nyújtott támogatásokról. Bár a CNBC az elsősorban a 401(k) kapcsán ad tanácsot, Magyarországon is elérhető számos olyan megtakarítási és juttatási program, amelybe a munkáltatók is befizethetnek, illetve, amelyeket az állam is támogat.

Például az állam 20%-os adójóváírással segíti elő a nyugdíjcélú megtakarításokat, illetve 20+10%-kal támogatja az egészségpénztári befizetéseket.

4. Ne hagyjuk, hogy hozzáférjenek a bankszámlánkhoz

Ma már rengeteg mód van arra, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a pénzügyi adatainkhoz, vagy bankszámlánkhoz, érdemes ezekre a helyzetekre is felkészülnünk.

Bár a hitelkártya befagyasztása jó megoldás lehet vészhelyzet esetén, célszerű lehet olyan alkalmazásokat telepíteni a készülékeinkre, amelyek folyamatosan figyelik a bankszámlánkat és értesítenek bennünket illetéktelen behatolás esetén.

5. Ne szokjunk hozzá túlzottan a jóhoz

Ahogy nőnek a bevételeink, nem meglepő, hogy ezzel párhuzamosan változnak az igényeink és könnyen hozzászokunk a jobb életkörülményekhez. Ez azonban csapdába zárhat minket.

Új, drága dolgok vásárlása helyett kifizetődőbb először rövidebb vagy hosszabb távú pénzügyi céljaink elérésére fordítani a plusz pénzt. Legyen tehát tervünk a plusz forrásokkal, ami lehet akár adósságtörlesztés, vagy megtakarításaink növelése. A maradékot pedig kedvünk és igényeink szerint elkölthetjük.

Egy terv vagy pénzügyi szemlélet kialakítása azért is lényeges, mert így könnyebben meg tudjuk indokolni az egyes pénzügyi döntéseinket.

