Már a világ legnagyobb alapkezelője is számol a bitcoinnal

Már a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock is foglalkozik a bitcoinnal – árulta el az amerikai cég kötvénypiacokért felelős vezetője a CNBC-nek. Egyelőre nem céloznak meg konkrét arányt a portfólión belül a kriptodevizából, a többi eszköz teljesítményéhez igazítják majd.

A folyamatos csúcsdöntések után egyre többen kezdenek foglalkozni a bitcoinnal nem csak a kisbefektetők, hanem a profik közül is. Most Rick Rieder, a BlackRock kötvénypiacokért felelős befektetési igazgatója beszélt arról, hogy a jövőben a kriptodevizát is számításba veszik majd portfolióiknál. A szakember szerint a bitcoin volatilitása még mindig komoly probléma, de azt látják, hogy az ügyfelek éheznek azokra a befektetésekre, melyek az infláció esetleges emelkedése és az adósságállományok növekedése mellett is erősödni tudnak.

Az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentumok szerint januárban két BlackRock-alap is vett fel határidős pozíciókat a bitcoin piacán. A történelmi bejelentés ellenére Rick Rieder szerint egyelőre óvatosnak kell lenni a fizetőeszközzel, annak arányát ahhoz érdemes igazítani, milyen egyéb eszközök vannak valakinek a portfóliójában. Kiemelte, hogy most több készpénzt tartanak, mint a korábbi gyakorlat volt, ennek egy részét próbálják bitcoinba fektetni, de konkrét összeget vagy arányt nem árult el.

Címlapkép: Getty Images