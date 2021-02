Nagy átalakulás előtt Európa egyik legnagylelkűbb nyugdíjrendszere

Teljesen átalakítaná jelenlegi nyugdíjrendszerét Spanyolország, a tervek szerint jönne egy, a magánszektor által működtetett, önkéntes alapú dolgozói nyugdíjprogram – számol be a hírről a Bloomberg.

A spanyol kormány tervei szerint év végére felállna egy munkavállalói nyugdíjprogram az országban. Más országokkal ellentétben nem lenne automatikus a dolgozók beléptetése, hanem mindenki önként dönthet a csatlakozásról. Automatikus beléptetésre van példa a briteknél és most már a lengyeleknél is, sőt, itthon is kijöttek már hasonló elképzelések az MNB-től:

Jose Luis Escriva szociális biztonságért felelős miniszter szerint sok olyan közepes és alacsony jövedelmű ember él Spanyolországban, aki örülne a lehetőségnek, hogy ilyen formában kiegészítheti a nyugdíját. Escriva szeretné a spanyol embereket kevésbé függővé tenni az állami nyugdíjtól, szerinte a dolgozó embereknek több lehetőségre van szükségük a nyugdíjmegtakarításokban.

Az új nyugdíjprogram a tervek szerint maximum díjakat és adóösztönzőket is bevezetne. A programokban összegyűlő vagyon kezelésére pedig több alapkezelőt bíznának meg.

Mindezek mellett a kormány olyan terveken is dolgozik, hogy adókedvezményekkel érnék el a korai nyugdíjba vonulás elhalasztását, ezzel is erősítve az állami nyugdíj melletti lábat. Spanyolországban jelenleg a nem állami nyugdíjmegtakarítások a GDP mindössze 13%-át teszik ki, ez abból is adódik, hogy ott többnyire csak a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők takarítanak meg külön nyugdíjcélra.

Spanyolországban már többször is próbálkoztak a jelenlegi nyugdíjrendszer megreformálásával, de ezek társadalmi felháborodást váltottak ki. Nem csoda, hiszen Spanyolország rendelkezik az egyik legnagylelkűbb állami nyugdíjrendszerrel, amely a keresetek egy bizonyos százalékában határozza meg a nyugdíjat. A kormány a GDP 12%-át költi el minden évben nyugdíjra az OECD adatai szerint, ami 2050-re elérheti a 14%-ot is.

Egyes szakértők szerint a spanyol kormány nem tud mást tenni, mint a emelni a nyugdíjkorhatárt és visszavágni a nyugdíjat, különben nem lesz fenntartható a rendszer.

Címlapkép: Shutterstock