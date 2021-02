Doktor Balsors szerint manipuláció hajtja a bitcoin árát, megint sok százezren pórul járhatnak

Nem az inflációs félelmek, hanem a masszív manipuláció hajtja felfelé a bitcoin árfolyamát – mondta a Yahoo Finance-nak Nouriel Roubini. A befektetési guru szerint most ott tartunk, ahol 2017-ben, amikor sokan a csúcson szálltak be, majd ráfáztak a kriptodevizával.

Nouriel Roubini több mint tíz éve „érdemelte ki” a Doktor Balsors nevet, amikor megjósolta a 2008-as pénzügyi válságot. Most a bitcoin utóbbi hetekben látott szárnyalásáról mondott véleményt a guru, aki erősen kritikus az 50 ezer dollár felett járó kriptodevizával kapcsolatban.

Most ott tartunk, mint 2017-ben, amikor sokan attól tartottak, hogy kimaradnak a bitcoin szárnyalásából, ezért a csúcson szálltak be, amikor 20 ezer dollár volt az árfolyam, ami 2018-ban 3000 dollárra zuhant. Szerinte hasonló buborék táplálja az árfolyamot jelenleg is, szerinte a lakossági és intézményi befektetők portfóliójában semmi keresnivalója nincs a bitcoinnak. Szerinte senki nem tudja, valójában mennyi az értéke a kriptodevizának, ő úgy gondolja, hogy semennyi.

Sokan azzal érveltek az utóbbi hetekben, hogy a bitcoin árfolyamát az inflációtól való félelem hajtja, Roubini azonban ezzel nem ért egyet. Szerinte érdemes megnézni, hogy sem az arany, sem az inflációkövető amerikai állampapírok nem ugrottak hasonló mértékben, éppen ezért masszív manipuláció van a szárnyalás mögött.

