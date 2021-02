Túlfeszítette magát a piac, nagyon fájó lenne egy újabb válság

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Megérkezett az infláció, és ha beindul a fogyasztás, nagyobb áremelkedést is láthatunk. A Portfolio Private Investor Day 2021 online rendezvényének záró panelbeszélgetésében a szakértők egyetértettek abban, hogy túlfeszített a piac, a mostani kötvénypiaci hozamemelkedés is okot adhat az aggodalomra. Eljött viszont a value részvények kora, itt több szektor is érdekes befektetési célpont lehet.