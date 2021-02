Pénzügyi személyiségünk fejlődése is óvodás korban kezdődik

Warren Buffet szerint az egyik legnagyobb hiba, amit szülők elkövethetnek, ha a pénzről való tanítással megvárják, amíg gyerekeik tizenévesek lesznek. Cambridge-i kutatók tanulmánya szerint is hétéves korra már kifejlődik, illetve fejleszthető több olyan alapkészség, amely kapcsolódik a későbbi „pénzügyi” viselkedésformákhoz.

Március 1. és 5. között hetedik alkalommal rendezik meg mintegy ezer általános- és középiskolában a pénzügyi és vállalkozói tudatosságot interaktív eszközökkel fejlesztő PÉNZ7-et. A köznevelési témahét apropóján érdemes felvetni azt a kérdést is, hogy vajon mikortól érdemes megkezdeni a pénzügyi tudatosság fejlesztését?

A PÉNZ7 rendhagyó tananyagait készítő Pénziránytű Alapítvány rendszerint 3. osztályos, azaz 8-9 éves kortól javasolja az iskolai foglalkozásokon a pénzügyekkel való konkrét ismerkedést – a pénzügyi és vállalkozói témahéten idén például a családi költségvetés témájában. Mindemellett egy ideje vizsgálják azt a kérdést, hogy vajon az ennél fiatalabbakat hogyan lehet megszólítani a pénzügyekkel. A válasz pedig úgy tűnik, a játékos készségfejlesztés révén történő érzékenyítés. A pénzügyi kultúrának ugyanis csak egyik eleme a pénzügyi ismeret, emellett fontos a (tudatos) magatartás és az attitűd – ez pedig már kisgyerekkorban is formálható és fejleszthető.

A Cambridge-i Egyetem egyik tanulmánya (Dr. David Whitebread – Dr. Sue Bringham: Habit Formation and Learning in Young Children) azt állapította meg, hogy a gyerekek már képesek megérteni bizonyos alapvető pénzügyi fogalmakat három- és négyéves koruk között. Hétéves korukra pedig jellemzően kialakulnak a jövőbeli pénzügyi magatartást befolyásoló alapvető elképzelések.

Az említett tanulmány szerint kezdetben a kisgyermekek úgy vesznek részt gyakorlatokban szüleik, tanáraik és más fontos személyek mellett, hogy igazából még nem értik ezek alapját. A gyermekek szociálisan tanulnak, így rendkívül fontos a szülők, az őket körülvevő felnőttek szerepe. Az élvezet, hogy valamit a felnőttel együtt csinálhatnak – például hetente bevásárolnak, vagy a bankba együtt mennek – elég motivációt ad a kisgyermeknek. Kutatók szerint a kisgyermekek pénzügyi viselkedésformáit bevezető vagy megváltoztató beavatkozásoknak ezeket a motivációkat kell kihasználniuk. A gyermekeknél a pénzügyi és gazdasági fogalmak, összefüggések megértése akkor fejlődhet ki, ha már vannak „személyes gazdasági tapasztalataik.”

Több vizsgálat szerint sikerhez vezethet az, ha a kisgyermekeket támogatjuk abban, hogy megtanuljanak tudatos kontrollt gyakorolni saját döntéseik fölött, ahelyett, hogy „automatikusan” a legközelebbi vagy legvonzóbb opciót választanák. Ha a gyermekek részt vehetnek egy „felnőttes” döntéshozatal folyamatában, és ezáltal megértik, milyen választásaik vannak mondjuk azzal kapcsolatban, hogy milyen jutalmat kaphatnak később, akkor sikeresebben teljesítik a késleltetés cselekedetét - ami a megtakarítási készségnek is alapvető eleme. Fontos megjegyezni, hogy ezeket a szituációkat is fel kell építeni, hogy a gyermek ne csak halljon a folyamatról vagy gondolatról, hanem meg is tapasztalhassa – akár egy jó fejlesztőjáték révén.

A vizsgálatok eredményei afelé mutatnak, hogy ha kisgyermekeknek 8-9 éves kor előtt pénzügyi „tantervi” ismereteket próbálunk explicit formában közvetíteni, az önmagában véve valószínűleg nem fogja hatékonyan formálni vagy megváltoztatni viselkedésformáikat. Nem rendelkeznek önálló anyagi erőforrásokkal, így a felnőttekkel megélt és megbeszélt minták tudnak ösztönzőleg hatni rájuk. A szülők, pedagógusok azzal, hogy támogatják a gyermek képességét a jutalom késleltetésére, a „jövő” konkrét megértésére, és mindezek megbeszélésére, elősegítik a gyermek későbbi szokásainak meggyökeresedését. A személyiség érésével pedig mindez kiterjed a megtakarítási, vásárlási szokásokra is a hétköznapi élethelyzetekben.

Összegezve: a szülőknek és részben az óvodapedagógusoknak, tanítóknak igen nagy szerepe van már óvodás és kisiskolás korban is a későbbi pénzügyi tudatosság megalapozásában, a pénzügyi személyiség fejlesztésében. 8-9 éves kortól pedig már akár „tanterv”-szerűen is beépíthető a diákok ismeretanyagába az alapvető pénzügyi ismeretekkel való foglalkozás.

