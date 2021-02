"Ha nekem sikereim vannak, akkor a gyűjtőimnek is" - Milliókat érnek a fiatal magyar festő képei

Nemes Márton négy éve él és dolgozik Londonban. Bár még csak 34 éves, a képeit már most milliókért vásárolják meg a gyűjtők. A művész a Pénzcentrumnak adott interjújában többek között arról beszélt, mennyivel másabb a londoni művészvilág, mint a budapesti; hogyan hatott a művészetére az angol főváros; mit szólt ahhoz, hogy az MNB több képét is megvásárolta; illetve hogy a magyar piac meddig fogja még elbírni a festményei rohamos árnövekedését.

"(...) külföldön az én áraim alacsonyak, fiatalabb művészek, keskenyebb CV-vel sokkal drágábban árulják magukat. De itthon kezdenek magasak lenni az áraim. Nem tudom, meddig tudok ezzel balanszírozni. Ha idehaza nagyon drágák lesznek, akkor kevesebbet fogok tudni eladni, vagy csak kisebb méreteket. Most hozzávetőlegesen 5000-6000 euróba kerül egy közepes méretű munkám, ez forintban 2 millió körüli összeg" - mondta a Londonban élő magyar művész, Nemes Márton a Pénzcentrumnak, hozzátéve, az eladási ár 50 százaléka a galériát illeti meg.

"Egy profi galéria olyan infrastruktúrával rendelkezik, hogy kvázi folyamatos bevételt és szakmai előrelépést tud biztositani az adott művésznek. Felépíti a művészt. Egy jól működő galériás-művész viszony olyan, mint egy szimbiózis, profi csapatmunka, ahol nagyon is igazságos a fele-fele" - jegyezte meg. Az interjúban kitért a pályázati lehetőségekre, az értékesítési csatornákra, és beszélt arról is, hogyan érintette, hogy az MNB több képét is megvásárolta, vagy épp hogy milyen érzés számára, hogy valaki esetleg befektetésként tekint a műalkotására.

Címlapkép: Mónus Márton