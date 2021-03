Művészet kriptovalutáért - új rekordok a digitális műkereskedelemben

A Chritie’s első, kizárólag digitális műveket felsorakoztató árverésén az amerikai Beeple - eredeti nevén Mike Winkelmann - alkotása NFT-ként (nem helyettesíthető tokenként) került eladásra, amely átszámítva 69 millió dollárt jelent. Ez - a digitális művészetben - új rekordnak számító eladás Beeple-t napjaink top három legdrágább élő művésze közé emeli.

A művész 2007 óta mindennap egy új virtuális műalkotást készít; az aukcióra bocsátott több ezer képből álló kollázs Mindennap – Az első ötezer nap címmel így több mint 13 év munkája. Mi több, ahogy a Chritie’s is megerősítette, ez az első teljesen digitális, NFT alapú műalkotás a nagy aukciósházak egyikének árverésén, amelynek közvetítését az utolsó percekben 22 millió ember követte. A nagy érdeklődés valószínűsíthetően a nem helyettesíthető tokenek térnyerésének is köszönhető, amelyek saját értékkel felruházva az online alkotásokat, egyedi módon biztosítják a tulajdonjogot olyan befektetésekhez, mint a digitális művészet, illetve ezek eladását és kereskedését is lehetővé teszik.

A múlt héten a hazai piacon is új mérföldkőhöz érkezett a digitális műkereskedelem: Weiler Péter Bitcoinbánya az Alföldön című számítógépes grafikáját Kacsuk Péter műgyűjtő vásárolta meg 1 ether kriptopénzért, amely - a napi árfolyamtól függően - 550 000 forint körüli értéknek felel meg. Így a kortárs piacon ez a virtuális alkotás az első kriptovalutáért elkelt magyar műtárgy. Ahogy az Index cikkében olvasható, Weiler Péter a következőképpen foglalta össze a digitális műkereskedelem terjeszkedését:

Van egy régóta fejlődő digitális művészeti közösség, amelynek tagjai különféle oldalakon mutatják be alkotásaikat, és esetenként több millió rajongót is összeszednek.

Hozzátéve, hogy 2021-ben a blockchain technológiát használó rendszerekben a művészeti értékesítések forgalma elérte a 100 millió dollárt.

