A 2008-as válságra hajazó bizalmatlanság indulhat meg a bankokkal szemben

Újragondolják a bankokhoz fűződő kapcsolataikat a hedge fundok, miután az Archegos Capital eszközeinek gyorsértékesítése milliárd dolláros veszteséget okozott a Credit Suisse-nek és a Nomurának is – számol be a hírről a Financial Times.

Több hedge fund vezér is azon gondolkodik most a lap szerint, hogy leváltsák-e a nagybankokat a prime broker szerepükben. Az ok az Archegos-ügy, a hedge fundok vezetői ugyanis tartanak attól, hogy reputációs kockázatot futnak, ha a „rossz” bankkal állnak kapcsolatban. Mindemellett egyre több befektető érdeklődik arról a fedezeti alapoknál, pontosan mely bankokkal szemben van kitettsége és mely bankokhoz fűzik üzleti tevékenységek.

A legnagyobb európai székhelyű hedge fund vezetője szerint a mostani helyzet a 2008-as válság emlékét idézi abban a tekintetben, hogy a banki üzletfél pénzügyi nehézségeinek kockázata több vagyonkezelőt is arra késztetett, hogy csökkentse kitettségét bizonyos bankok felé, ami sok esetben csak olaj volt a tűzre. Egy másik hedge fundnál dolgozó vezető is azt mondta, hogy aki átélte 2008-at, azok közül mind átgondolják majd a bankokhoz fűződő üzleti érdekeltségeiket és annak kockázatát.

Természetesen semmi nem utal arra, hogy az Archegos problémái bármelyik bankra nézve is működési veszéllyel fenyegetne, de a hedge fundok tartanak a reputációs kockázattól amiatt, hogy esetlegesen egy kevésbé kompetens bankkal hozzák hírbe őket.

Megint mások attól tartanak, hogy a veszteségtől való félelem miatt néhány bank kevesebb megbízást ad majd a vagyonkezelőknek, illetve jelentősen visszavágja prime brokerage szolgáltatását. Banki oldalról minden esetre további megfontolásokat jelent majd az, hogyan tudott egy kis bizalmi vagyonkezelő ilyen milliárd dolláros veszteségeket okozni. Az ügy egyben arra is rávilágít, mennyire nem látnak rá egy-egy vagyonkezelő teljes piaci kitettségére a bankok, hiszen az Archegos több bankkal szemben is hasonló pozíciókat épített ki, ezért is okozott problémát, amikor többen egyszerre akarták kivenni befektetéseiket.

