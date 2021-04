Elárulták a fiatalok, miért lepték el egyik napról a másikra a tőzsdéket

Friss felmérések azt mutatják, hogy elsősorban a megnövekedett szabadidőnek köszönhető, hogy a fiatal befektetők ellepték a tőzsdéket. Az adatokból az is kiderül, hogy sokan közülük a közösségi médiából szereznek pénzügyi tanácsot - derül ki a Financial Times cikkéből.

A Halifax felmérése szerint a 18-24 éves britek 16%-a a pandémia alatt fektetett be életében először, ez a teljes vizsgált csoport esetében 10% volt. Arra a kérdésre, hogy miért éppen most ismerkedtek meg befektetések és tőzsdék világával, a legtöbben a rendelkezésre álló szabad időt jelölték meg fő okként. A válaszadók negyede úgy nyilatkozott, hogy több ideje volt utánaolvasni és kutakodni a befektetési lehetőségekről.

A Barclays Smart Investor is készített egy friss kutatást, amely szerint tavaly 88%-kal ugrott meg az online befektetési számlák száma. A válaszadók közel fele ráadásul a koronavírus miatti lezárások után szeretné csökkenteni a fogyasztását és visszafogni a költekezést, hogy fenn tudja tartani befektetési szokását.

Amellett, hogy a fiatal befektetők sokszor úgy tűnik, ész nélkül öntik a pénzt mindenféle felkapott részvénybe (pl. GameStop, AMC), látszik az elővigyázatosság is. A FreeTrade brit befektetési platform például azt találta, hogy a 25 év alatt befektetőik jellemzően kisebb összegekkel kereskednek és ritkábban is, mint az idősebb társaik (a kisebb összeg oka persze lehet az is, hogy fiatalon még nincs akkora megtakarításuk).

Egy másik, a CreditCards.com által elvégzett márciusi felmérés szerint a Z-generációs befektetők ötször annyian mondták, hogy a közösségi oldalakról szereznek pénzügyi tanácsot, szemben a 41 éves vagy annál idősebb befektetőkkel, és 28%-uk válaszolta azt, hogy barátoktól és online influenszerektől szereznek útbaigazítást.

Ugyanakkor ugyanez a Z-generáció az, amely nagy hajlandóságot mutat a pénzügyi tanácsadás iránt. 80%-uk kért már pénzügyi tanácsot, miközben a baby boomerek körében ez 60%, az X-generáció körében pedig 64%.

