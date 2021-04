Tudtad? Egy 18 éves európai a világ legfiatalabb milliárdosa

Nemrég számoltunk be arról , hogy két magyarnak, Mészáros Lőrincnek és Csányi Sándornak is sikerült felkerülnie a Forbes friss, dollármilliárdosokat felvonultató listájára. Az adatok között azonban vannak más érdekességek is: a legfiatalabb dollármilliárdos például egy 18 éves német férfi, de a legfiatalabb női milliárdos is európai.