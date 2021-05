Előzés a befektetések piacán: több pénzt kezelnek az ETF-ek, mint az indexkövető alapok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tőzsdén kereskedett alapok kezelt vagyona most először haladhatta meg a hagyományos, indexkövető alapokét, előbbi kategóriában tavaly már közel annyi pénzt kezeltek, mint az indexkövető társaikban, idén pedig jelentős tőkék áramlottak be – számol be a hírről a Financial Times.