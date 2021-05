Kezdenek talpra állni a kriptodevizák a péntek-szombati újabb nagy esésből

A péntek-szombati csúnya, 10% feletti összesített esés után vasárnap kezdtek magukra találni a vezető kriptodevizák, hiszen a top10 kapitalizációjú eszköz esetén 5-19% közötti elmúlt 24 órabeli emelkedést látunk. A legnagyobb ezek közül a Cardanónál mutatkozik, amely így feljött a negyedik helyre a piaci kapitalizációban.

Mivel a 200 napos mozgóátlagot nem tudta sikeresen felfelé átvinni a bitcoin a hét közepén, újabb esés indult meg a 40 ezer dollár körüli szintről, amelynek nyomán vasárnap hajnalban 33500 dollár körül is járt az árfolyam, de azóta fokozatosan emelkedett és most már 36 ezer dollár felett járunk. Ezzel az utóbbi 24 órát tekintve 6% körüli a legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz árfolyamának emelkedése. Amint a grafikonon látjuk: most magasabb mélypontot hagyott a napos grafikont, mint a május 23-i mélypontkor, ami fordulós jel, a további árfolyamemelkedést vetíti előre technikai elemzési alapon.

Ugyanezt a magasabb mélypontot és fordulós jelet látjuk a második helyen álló ethereumnál is,a mely most közel 10%-os pluszban jár.

A top10 legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz között a negyedik helyre ugrott a Cardano, amely most csaknem 20%-os pluszban jár.

A jelenlegi 10 legnagyobb kapitalizációjú kriptoeszköz főbb adatai a coinmarketcap.com szerint:

