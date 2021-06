Egymilliárd dollárért venne bitcoint ez a szoftvercég

A Michael Saylor által irányított üzleti intelligencia szoftvercég, a MicroStrategy nemrég bejelentette , hogy a bitcoin-felvásárlás finanszírozása érdekében 500 millió dollár értékű kötvényeladást hajtott végre, továbbá a cég azt is közölte, hogy akár 1 milliárd dollár értékű részvényt is eladhat a közeljövőben, hogy még többet vásárolhasson a legjelentősebb kriptovalutából.

A MicroStrategy bitcoin-állománya olyan jelentős, hogy a kriptovaluta birtoklása a cégnek az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott beadványaiban a cég stratégiájának kulcsfontosságú részeként szerepel. A múlt héten a vállalat egészen pontosan 92 079 bitcoinnal rendelkezett, ami a jelenlegi, körülbelül 40 000 dolláros árfolyamon számolva több mint 3,68 milliárd dollárt ér.

A legújabb tőkeemeléseivel Saylor ezt az összeget 5 milliárd dollár fölé emelheti.

Saylor legutóbbi nagyobb volumenű vásárlására akkor kerül sor, amikor a bitcoin - többek között Elon Musk twitteres aktivitásának is köszönhetően - zuhanórepülésbe kezdett még május közepén, ezzel párhuzamosan egyébként a Nasdaqon jegyzett MicroStrategy részvénye is komolyat esett, idén azonban így is 54 százalékos a plusz eddig a papírnál.

Címlapkép: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images