Infláció para – Hogyan kereskedd le?

Az elmúlt hónapokban a tőzsdei száguldást igazából csak egy tényező tudta kicsit megakasztani, az pedig nem volt más, mint az inflációs félelem, és az ennek következtében emelkedő állampapírhozamok.

Az, hogy miként alakul az infláció a jövőben Amerikában és a nyugati világban nagy jelentőséggel bír a tőzsdei árfolyamok szempontjából, mert az emelkedő infláció előbb-utóbb kamatemelésre készteti a jegybankokat, az emelkedő államapapírhozam környezet pedig nem barátja a tőzsdei bika piacnak.

Okos elemzők, megmondóemberek homlokegyenest eltérő véleményt tudnak megfogalmazni arról, hogy mit hoz az inflációs jövő, a Fed elnök Jerome Powell szerint például átmeneti lesz az erősödése. Jamie Dimon a J.P. Morgan vezére ezzel szemben azzal számol, hogy az infláció tartósabban velünk marad, és éppen ezért a befektetési bank jelentősebb tőkét tartalékol, mintegy 500 milliárd dollárt, hogy az állampapírhozam ingadozásokat majd meglovagolják.

Mit okoz a tőzsdéken az inflációs félelem és az emelkedő állampapírhozamok?

A technológiai részvények árfolyama általában nyomás alá kerül, mert a magasabb hozamok mellett, a gyors növekedésű cégek jövőben várt hatalmas profitja kevesebbet ér a jelenben. Különösen érinti ez a veszteséges feltörekvő végeket, például a Snowflake-t vagy a génterápiás Crispr Therapeutics-et és még hosszan lehetne sorolni a hasonló cégeket, de a Tesla, Apple és egyéb magasabban árazott részvények is kaphatnak a pofonokból.

Az inflációs félelmek általában felfelé tolják az arany árfolyamát, és a digitális aranyként tündöklő Bitcoin árfolyamát is újra emelkedő pályára állíthatják. Utóbbi esetében a legközelebbi ellenállások a 45-47 000 dolláros szinteknél vannak.

Az árutőzsdei termékekre úgy általában pozitívan hat az infláció, bár a 2021-es év eddig is ezek emelkedéséről szólt, tán a már korrekción túleső arany és Bitcoin jobb választásnak tűnnek az inflációs sakkjátszmában.

A cikk a Learn and Trade kft.-vel való együttműködésben készült.