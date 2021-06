Népszerűek az aukciók, de vajon tényleg megéri műtárgyba, ékszerbe, órába fektetni?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy aukció rengeteg kiváló, értékálló befektetési lehetőséget rejt magában: egy Rolex karóra például hat évvel ezelőtti árának több mint másfélszeresét értheti. Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója szerint az árveréseken a legnagyobb népszerűségnek a festmények örvendenek, de nagyon keresettek az ékszerek, az órák, a papír régiségek, a numizmatikai érmek, valamint a kerámia, üveg- és ezüsttárgyak is. A BÁV júniusi, Centenáriumi aukcióján feltűnik majd egy igazi művészettörténeti szenzáció is: a világhírű francia impresszionista szobrász, Auguste Rodin egykori tanítványa, majd szeretője, Camille Claudel A könyörgő című alkotása, és a luxusórák kiemelt tétele is, egy Rolex Daytona.