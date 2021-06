Tőzsdére megy a kínai Uber - Ez lehet idén a legnagyobb kibocsátás az Egyesült Államokban

A New York-i tőzsdére vezetik be a kínai közösségi utasszállító vállalat, a Didi részvényeit, az elsődleges részvénykibocsátással 60 milliárd dolláros értékeltséget céloznak meg.

60 milliárd dollár lehet a közelgő IPO után a Didi piaci értéke, ami azonban a kibocsátás részleteit ismerők szerint kevesebb, mint amire korábban számítani lehetett, írja a Reuters, az alacsonyabb értékeltség elsősorban annak tudható be, hogy időközben romlottak a növekedési kilátások, és a kínai technológiai cégekre vonatkozó szigorúbb szabályozás is nyomás alatt tartja a kínai vállalat értékét, ráadásul a kínai piacfelügyelet trösztellenes vizsgálatot indított a Didi ellen. Az állami piacszabályozási hivatal (SAMR) azt vizsgálja, hogy a Didi tisztességtelenül kiszorított-e kisebb versenytársakat. A szabályozó hatóság azt is vizsgálja, hogy a Didi fő fuvarmegosztó üzletága által alkalmazott árképzési mechanizmus eléggé átlátható-e.

A világ legnagyobb mobilitás-technológiai platformja szerdán tervezi a New York-i tőzsdén (NYSE) való kereskedés megkezdését, miután rövid roadshow-t tartott a befektetőknek a várva várt tőzsdei bevezetés előtt. A Didi korábban azt tervezte, hogy Hongkong legyen a tőzsdei bevezetés helyszíne, de végül New York mellett döntött, részben azért, mert aggályai szerint a hongkongi tőzsdei bevezetési kérelem szigorúbb szabályozási ellenőrzés alá kerülhetne.

A Didi IPO-ja lesz a legnagyobb kínai tőzsdei kibocsátás azóta, hogy az Alibaba 2014-ben 25 milliárd forrást vont be, és valószínűleg ez lesz az idei év legnagyobb amerikai tőzsdei bevezetése.

A Didi 13 és 14 dollár közötti ársávot határozott meg amerikai letéti részvényenként (ADS), összesen 288 millió részvényt bocsátanak ki, a kibocsátási ársáv tetejével számolva 4,03 milliárd dollár forrást vonna be a vállalat. A vállalatnak megvan az opciója arra, hogy további 43,2 millió részvényt adjon el, ebből további 605 millió dollár pluszbevételre tehet szert. A végleges árat a keddi amerikai piaczárás után határozzák meg.

A Didi frissített tájékoztatója szerint a Morgan Stanley Investment Management jelezte, hogy akár 750 millió dollár értékű részvényt is jegyezne a tőzsdei bevezetés során, a szingapúri Temasek pedig 500 millió dollárt.

A Didi iparági források szerint korábban 80 és 100 milliárd dollár közötti piaci értéket célzott meg, értékeltsége egy évvel a 2017-es forrásbevonás után meghaladta a 60 milliárd dollárt.

A vállalat mögött Ázsia legnagyobb technológiai befektetési cégei állnak, köztük a SoftBank, az Alibaba és a Tencent. Kínán kívül a Didi 15 országban működik, és világszerte több mint 493 millió aktív felhasználóval rendelkezik. A Didi vezérigazgatója, Cheng Wei tavaly azt mondta, hogy a cég célja, hogy 2022-re világszerte 800 millió havi aktív felhasználóval rendelkezzen, és napi 100 millió fuvart teljesítsen.

Címlapkép: Simon Song (Photo by Simon Song/South China Morning Post via Getty Images