Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék, új csúcson az S&P 500

El Salvador elnöke, Nayib Bukele csütörtöki nemzeti beszédében jelentette be, hogy szeptember 7-től hivatalos fizetőeszköz lesz a bitcoin az országban. Egy cég pedig már jelezte is, hogy 1 millió dollárt fektetnének be Salvadorban, hogy 1500 kriptovaluta ATM-et üzemeltessenek be.