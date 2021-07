Történelmi csúcson az amerikai börzék, oldalazás Európában – mire lehet ma számítani?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Európában kisebb ingadozások mellett leginkább oldalazást láthattunk a vezető részvényindexeknél a múlt héten, minimálisan emelkedni tudott a történelmi csúcs közelében járó DAX index, lejjebb került azonban például a CAC és az FTSE 100 is a múlt héten. A piaci szereplők továbbra is a Covid-változatokat, különösen a delta variáns aggasztónak mondható terjedését figyelik, emellett a fontos inflációs adatokra is érdemes koncentrálni - a múlt heti közlés szerint az euróövezeti infláció júniusban az előrejelzéseknek megfelelően mérséklődött, bár a magasabb nyersanyagárak miatt őszre várhatóan jóval az Európai Központi Bank célkitűzése fölé emelkedhet a mutató. A tengerentúli tőzsdéken ezzel szemben emelkedést láthattunk, végül mindhárom vezető börze új történelmi csúcson tudta zárni a hetet. A remek teljesímények elsősorban a kedvező foglalkoztatottsági adatoknak voltak köszönhetőek. Ma az amerikai tőzsdék zárva tartanak az Independence Day miatt. Ma az ázsiai tőzsdéken felemás kereskedést láthattunk, a határidős részvényindexek pedig kedvezőtlen piacnyitást vetítenek előre Európában.