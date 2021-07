Gyengélkednek a tengerentúli tőzsdék az inflációs adat után

Júniussal lezárult az idei első félév és az amerikai S&P 500 tőzsdeindex idáig végig a 200 napos mozgóátlaga fölött volt. Ennek apropóján a Bank of America vezető technikai elemzője megvizsgálta, hogy a historikus adatok alapján mire lehet számítani az év második felében az olyan esetekben, amikor az S&P 500 az első félévet végig a 200 napos mozgóátlaga fölött töltötte. A statisztikai adatok alapján könnyen elképzelhető, hogy a második félévben az index tapasztalhat egy visszahúzást a 200 napos mozgóátlag alá, ami egyben azt is jelentené a BofA szerint, hogy az S&P 500 a jelenlegi szintje közelében zárhatja az évet. Mindemellett persze - hiszen statisztikai adatokról van szó, nem általános érvényű előrejelzésről - az is elképzelhető, hogy az index az egész évet a 200 napos mozgóátlag fölött fogja tölteni, amely forgatókönyv egy jóval átlag feletti második félévet sugall.