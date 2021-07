A brutális amerikai inflációs adat után mínuszban kezdik a napot az európai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdéken mérsékelt esés látszott a tegnapi kereskedésben, miután a friss adatok alapján az amerikai infláció 30 éves csúcsra ugrott. Elindult emellett a második negyedéves gyorsjelentési szezon is, a fókuszban tegnap a nagybankok voltak. Az inflációs adatok mellett a piaci szereplők továbbra is a Covid-változatokat, különösen a delta variáns aggasztónak mondható terjedését figyelhetik. Ma az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, szintén kedvezőtlen piacnyitást láthattunk Európában. A befektetők ma is az tengerentúli eseményekre figyelhetnek, hiszen tovább dübörög a második negyedéves gyorsjelentési szezon, ma jelent többek között a Citigroup és a Delta Air Lines is.