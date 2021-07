Nincs megállás, ismét nagyot nőtt az AutoWallis

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tovább folytatódott a kedvező trend a második negyedévben is az AutoWallis Csoportnál, így összességében közel négyszeresésre ugrott a tőzsde autós vállalatának gépjármű értékesítése. A növekedés motorja a tavaly lezárt öt tranzakció volt, de az organikus bővülés is jelentős. Az értékesítési adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a társaság túllépett a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásainak többségén, miközben az autóbérlés területén már a bérleti napok száma is a bázis időszak több mint duplájára ugrott.