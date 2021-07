A legrosszabb idei napja volt hétfőn az amerikai tőzsdéknek, szakadt az olaj és a bitcoin is

Az eddig folyamatosan emelkedő, történelmi csúcs körül járó amerikai részvényindexeknél egyébként is ért már egy egészséges korrekció, amit most a jelek szerint a járvány fellángolásától való aggodalmak nagyítottak fel. Amerikában egy hónap alatt háromszorosára ugrott a napi átlagos új fertőzöttek száma (30 ezer fölé), a betegség főleg az oltatlanok között terjed. Mindez oda vezetett, hogy idei legnagyobb egynapi esésével készül zárni a Dow Jones (most 2,6%-os a mínusz mértéke). Az S&P500 2,1%-os, a Nasdaq 1,5%-os mínuszban jár.

A hétvégi OPEC-alku, illetve a járvány miatt várható korlátozások együttesen lefelé húzták a mélybe a vezető olajfajtákat és a légiszektor, közlekedés cégeit. A z északi-tengeri Brent 7%-os, az amerikai WTI inkább 8%-os szakadásban van a pénteki záráshoz képest.

A negagív hangulat a hetek óta gyengéledő bitcoint is magával rántotta, most 3,6%-os az esés mértéke 24 óra alatt, a jegyzések 30600 dollár körül hullámoznak. A 29-30 ezres támasz szint letörése további nagy zuhanást hozhat, akár 20 ezer dollár körülig is, így az ettől való félelem miatt a befektetők folyamatosan táraznak ki az altcoinokból hetek óta, így közöttük ma is, illetve az utóbbi hetekben is jelelmzően nagyobb volt az esés, mint a "főtermékben", a bitcoinban.

Az arany a menedékkeresés jegyében most viszonylag jól teljesít, csak 0,1%-os csökkenést mutat a pénteki záróértékéhez képest, az árfolyam 1808 dollár körül mozog. Szintén a menedékkeresés jegyében a 10 éves amerikai kötvényhozam öthavi mélypontra, 1,19%-ra csökkent.