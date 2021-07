Ismét előtérben a járványhelyzet, lefordulás a tőzsdéken

Eséssel nyitottak az európai tőzsdék, a DAX 0,8 százalékos gyengülése mellett, a CAC 1 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 1,1 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 1,2 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,9 százalékot esett. A piaci hangulatra elsősorban a koronavírusos esetszámok globális növekedése nyomja rá a bélyegét, ezt láttuk ma reggel Ázsiában is, ahol számos ország küzd a vírus delta variánsának megfékezésével. Európában több ország, köztük Franciaország, Hollandia, Görögország, és Spanyolország is újabb korlátozásokat vezetett be múlt héten. Mindeközben egyébként a britek pont, hogy mától feloldják a távolságtartásra és a gyülekezésre szóló korlátozásokat, pedig 50 000 környékén jár a napi új fertőzésszám.