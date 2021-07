Komoly lefordulás a tőzsdéken, beszakadt a bitcoin – mire lehet ma számítani?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Alaposan elromlott a hangulat tegnap az európai tőzsdéken, a vezető részvényindexek több mint 2-3 százalékot estek, a BUX végül relatíve jól tartotta magát és 1,5 százalékos mínuszban zárt. Elsősorban a világszerte újra romló járványügyi statisztikák tartják nyomás alatt a tőkepiacokat, hiszen a pandémia miatt újabb korlátozások bevezetésére kerülhet sor, ezek pedig visszavethetik a gazdaság egyébként is lassuló talpra állását. Mindemellett alaposan megütötték tegnap a befektetők az olajat és a kapcsolódó nagyvállalatok részvényeit, miután az olajnagyhatalmak még vasárnap sikeresen megegyeztek egymással arról, hogy a még meglévő 5,8 millió hordónyi megszorítást 2022 szeptemberéig fokozatosan kivezetik. Az amerikai tőzsdéken szintén kimondottan rossz hangulatban telt a kereskedés, többek között a ciklikus szektorok papírjainak árfolyama esett nagyot, de a turisztikai vállalatok részvényei is nyomás alá kerültek. A kriptovaluták piacán is lefordulást láthattunk, a bitcoin jegyzése nemrég átlépte a technikai szempontból kulcsfontosságú 30 000 dolláros szintet. Ma az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, a határidős részvényindexek azonban kedvező piacnyitást vetítenek előre Európában.