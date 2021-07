Amundi: megromlott a hozam és az infláció házassága

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"A kockázatos eszközök szempontjából a legfontosabb tényező a fejlett világban, de különösen az USA-ban továbbra is a hosszú lejáratú államkötvények nominális hozama, valamint a várható infláció „házasságának” aktuális helyzete. Historikusan, a pre-QE korszakban a kettő szoros viszonyban volt egymással, sőt a QE bevezetése után is még egy jó darabig együtt mozogtak, most azonban jelentősen eltávolodtak a „felek”, hiszen a Fed az inflációs tényszámok és várakozások emelkedése ellenére sem vette még le egyelőre a lábát a gázpedálról, erről a szerdai kamatdöntő ülésen is meggyőződhettünk. Tehát a Fed leszorítja a hosszú nominális államkötvény-hozamokat, számos egyéb fejlett és némely fejlődő ország (pl. M.o.) jegybankjával egyetemben. Emiatt a 10 éves treasury várható reálhozama jelenleg mínusz 1% környékén van az USA-ban, ez az amerikai (és ezáltal a globális) részvénypiacokat, valamint az egyéb kockázatos eszközök árazását továbbra is magas szinten tarthatja, hiszen a kötvények nem rúghatnak labdába érdemben, mert kevesen szeretik, ha lassan elég a tőkéjük reál-értelemben. Amíg ebben a tényezőben nem áll be érdemi változás, tehát a „házasságban” a felek nem közelednek gyors ütemben egymáshoz, addig az esetleges részvénypiaci korrekciók tiszavirág-életűek lehetnek. Ha a 2022-ben jó eséllyel meginduló „tapering”, tehát a kötvényvásárlások ütemének csökkentése és ezáltal a reálhozamok esetleges emelkedése fokozatos lesz, akkor az vélhetően nem fogja megrázni a részvénypiacokat, mert a legtöbb fejlett tőzsdei cég ezt az eredményesség további növelésével kompenzálhatja. Ugyanakkor „tapering” környezetben nem lesz egyszerű a részvénypiacoknak megismételni a megelőző bő évtized kiemelkedő hozamait. Az aktív vagyonkezelés és a félreárazott részpiacok megtalálása kiemelt jelentőséggel bírhat.

A részvénykitettséget a beszerzési menedzser indexek globálisan megfigyelhető időleges romlása, valamint a delta variáns terjedése miatt átmenetileg 65%-ról 60%-ra csökkentjük. Ezúttal is a fejlődő részvénypiacok súlyát vágjuk további 5%-ponttal a pandémiából való lassabb kilábalás, a legtöbb releváns fejlődő országban jellemző átoltatlanság, az erősödő dollár, valamint a kínai lassulás és szabályozói kockázatok miatt. Ezen logika mentén a régiós részvények (ex-M.o.) 30%-os arányát 20%-ra csökkentettük, ugyanakkor a történelmi viszonylatban kifejezetten olcsónak számító magyar részvények továbbra is 15%-át teszik ki a portfóliónak. Az amerikai részvények súlyát 10%-ponttal növeljük, mert a vállalatok az USA-ban tették leginkább tanúbizonyságát annak, hogy a krízis alatt a hatékonyságot drámai mértékben voltak képesek növelni (digitalizáció, robotizáció, kommunikáció, még inkább célzott marketing, üzleti utak elmaradása, stb.), ezt a rendkívül erős második negyedéves gyorsjelentésekből kiolvasható eredmény-marzs javulások igazolták a legtöbb szektorban.

Az alternatív eszközosztályban az ingatlankitettséget 25%-ra emeljük, mert továbbra is a negatív reálkamat-környezet fennmaradásában hiszünk a fejlett világban, ami a részvények mellett az ilyen típusú reáleszközöket is helyzeti előnybe hozhatja. A nyersanyagokat az elmúlt időszak általános rallija után kerüljük, a készpénz állományunkat 5%-on tartjuk."

