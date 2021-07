Erste: inflációs kockázatok árnyékában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"A koronavírus delta variánsa egyelőre csak mérsékelt hullámokat kavart a piacokon, a részvényindexek továbbra is rekordmagasságok közelében mozognak. Mivel komolyabb kockázatot inkább csak az alacsony átoltottságú országok esetében lehet látni, a globális gazdasági és a piaci kilátások érdemben nem romlottak emiatt. Ugyan a második negyedév végén az ipari termelési adatok több régió esetében is gyengébben alakultak a vártnál, ez elsősorban a kapacitáskorlátokra és készlethiányokra vezethető vissza. A gazdasági növekedés tempója mindenesetre valószínűleg lassulni kezd a harmadik negyedév után az Egyesült Államokban és Európában is, de még egy ideig átlag fölötti maradhat.

A pandémiának viszont továbbra is jelentős hatása van a globális ellátási láncokra és az amerikai munkaerőpiacra. Ennek egyértelmű jelei a meghosszabbodott szállítási határidők, az alacsony készletállományok, a termelés kényszerű korlátozásai, a betöltetlen álláshelyek magas száma és ezek folyományaként a termelői és fogyasztói árak gyors emelkedése. Az amerikai infláció 5,4 százalékra ugrott, és Nyugat-Európában is nagyobb árnyomás érzékelhető, bár jóval mérsékeltebb számokkal. A jegybankok és a piaci szereplők többségének még mindig az az álláspontja, hogy csak átmeneti megugrásról van szó, mindenesetre az infláció magasabbnak és tartósabbnak ígérkezik a korábban gondoltnál.

Ennek fényében meglepőnek tűnhet, hogy a globális kötvényhozamok lefelé mozognak. Az inflációkövető kötvényekben beárazott várakozások (breakeven) kis mértékben följebb mentek az elmúlt hetekben, a reálhozamok viszont ennél nagyobb mértékben estek. Ennek több oka is lehet, például a piac hosszabb távon a globális gazdasági növekedés kifulladására számíthat, vagy nőhet a kereslet egy esetleges negatív piaci sokk elleni fedezék iránt, de szezonális hatásokat (kevesebb nettó kibocsátás a konstans jegybanki vásárlások mellett) is meg lehet említeni. Az alacsony kockázatú kötvénybefektetések mindenesetre a jelenlegi szinteken még kevésbé tűnnek vonzó alternatívának, miközben a gazdaságok helyreállása, a kapacitásproblémák várható fokozatos megszűnése a kockázatosabb eszközosztályoknak kedveznek. A magas értékeltségi szintek miatt azonban az óvatosság indokolt.

Portfóliónkban jelentős változások nem voltak az elmúlt időszakban. A részvényeket a fent említett okok miatt továbbra is enyhén felülsúlyozzuk a semleges szintekhez képest, inkább a fejlett piacokat állítva fókuszba. A kötvénypiacokon lényegében csak a magasabb kockázatú (high-yield) vállalati kötvényekben, a kínai államkötvényekben és az inflációkövető kötvényekben látunk fantázát és tartalékolunk némi készpénzt arra az esetre, ha a jelenleginél kedvezőbb beszállási szintek alakulnak ki egyes részpiacokon. A vártnál kellemetlenebb inflációs fejlemények elleni biztosítékként kisebb árupiaci pozíciónak is látjuk jogosultságát."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.