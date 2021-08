Itt az idő fedezékbe húzódni? Visszaesett a kockázatvállalás az infláció és a delta variáns miatt

Utoljára decemberben volt ilyen alacsony a magyar portfóliómenedzserek által összeállított fiktív portfólió részvénysúlya, a szakértők szerint az infláció és a delta variáns terjedése aggasztja most leginkább a piacokat. Ilyen félelmek mellett nem meglepő, hogy megugrott a pénzpiaci eszközök és kötvények súlya, de azért a részvénypiacon is van még keresnivalónk.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júliusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Egyetlen szó: Kockázatkerülés

Júliusban világszerte ismét gyorsuló ütemben kezdett terjedni a járvány a delta variáns gyors térnyerésével, ami fokozta a befektetők újabb járványhullámmal és lezárásokkal kapcsolatos félelmeit – írják friss ajánlóikban a portfóliómenedzserek. Pánikról nincs szó, hiszen a részvénypiacok júliusban is emelkedni tudtak, a fejlett kötvénypiacokon azonban jól láthatóan erősödött a kockázatkerülő magatartás.

A vezető tőzsdeindexek is rekordokat döntögetnek annak ellenére, hogy a Fed azután, hogy a dot plot-ban 2023-ig két kamatemelést jelzett, bejelentette azt is, hogy a következő ülésén már a tapering is szóba fog kerülni. Az elmúlt időszak kockázatkerülését és bizonytalanságát így nem is annyira a Fed, hanem a Covid-19 egyre jobban terjedő delta variánsa okozta. Egyre inkább tűnik úgy, hogy a befektetők azzal szembesülnek, hogy a korlátozások átoltottságtól függetlenül a mindennapok részei maradnak, a teljes normalitás visszaállása és szcenáriója egyelőre várat magára.

Egyes piaci szakemberek szerint a két legnagyobb kockázat az év hátralévő részében azonban ugyanaz marad, mint az előző hónapban volt: az infláció, illetve a delta variáns miatti korlátozásoktól való félelem.

Mindeközben itthon az MNB már rálépett a monetáris szigorítás útjára. A várakozásoknak megfelelően ismételten megemelte az alapkamatot, és tette mindezt a kommunikációja szerint is határozott lépéssel, 30 bázispontos emeléssel 1,20%-ra. Az egyhetes betéti eszköz kamatát is 30 bázisponttal emelte és tovább hangsúlyozta nyilatkozatában, hogy a kamatemelési ciklust határozott lépésekkel addig folytatja, amíg az infláció tartósan vissza nem tér a toleranciasávon belülre.

Az óvatosság uralja a portfóliókat

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban most a kockázatkerülőbb eszközök kaptak hangsúlyosabb szerepet: megemelkedett a pénzpiaci eszközök és a kötvények részaránya, míg a részvényeké inkább csökkent, de azért ebben a kategóriában a fejlett piaci részvényekben továbbra is vonzó befektetési lehetőségeket látnak a megkérdezett szakemberek.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget ezúttal is a pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután a fejlett piaci részvényekben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit a hazai kötvények és az ingatlanbefektetések követnek.

A kockázatkerülő attitűd az összesített modellportfólió arányaiban is változást hozott. Utoljára tavaly decemberben volt ennél alacsonyabb a részvények súlya a portfólióban, mindeközben megugrott a pénzpiaci és kötvénybefektetések aránya. Az alternatív befektetések részaránya is csökkent.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

