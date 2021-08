Közel két évtizede nem voltak olyan optimisták a vállalati elemzők, mint most

Teljes gőzzel dübörög a második negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon, az amerikai cégeknél kifejezetten jó eredményeket látunk, emiatt számtalan vételi ajánlás érkezett a részvényekre, az elemzők most olyan optimisták, mint az elmúlt közel két évtizedben sosem.

A Morgan Stanley adatai szerint a vétel vagy felülsúlyozás ajánlások aránya 18 éve nem volt olyan magas, mint most, miközben az S&P 500 és a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite is rekordszinten áll.

David Lebovitz, a JPMorgan piaci stratégája szerint azonban a gazdasági növekedés lassulása óvatosságot kell, hogy kiváltson az elemzőkből, amikor az év végére és 2022-re tekintenek.

A múlt csütörtökön közzétett adatok szerint az Egyesült Államokban a GDP 6,5 százalékkal bővült, ami elmaradt a várakozásoktól.

A FactSet adatai szerint az S&P 500 cégek várhatóan több mint 60 százalékos eredménynövekedésről számolnak be a második negyedévben. Az S&P vállalatok közel 90 százaléka profitnövekedésről számolt be, ezek közül a JPMorgan, a Facebook és az Apple mind két számjegyű nyereségnövekedésről számolt be 2020 azonos időszakához képest.

"A makrokép nagyon-nagyon más egy világjárványból kilépve. Hatalmas a felhalmozott kereslet és óriási a költségvetési stimulus" - mondta Max Gokhman a Pacific Life-tól. "A dotcom vagy a 2008-as válság után sem volt ilyen."

Az elemzők egy része azonban már óvatosabb a kilátásokkal kapcsolatban, és aggodalmukat fejezték ki a magas profitabilitás hosszú távú fennmaradásával kapcsolatban, az emelkedő inputköltségek, az ellátási láncok problémái és a bérekre nehezedő felfelé irányuló nyomás miatt.

"Van egy kis aggodalmam, mert az árrések azért emelkedtek, mert a vállalatok képesek voltak a magasabb költségeket áthárítani a fogyasztókra. Ha a fogyasztók elkezdik azt mondani, hogy "nem tetszik nekünk, hogy többet kell fizetnünk bármilyen áruért vagy szolgáltatásért, amit kapunk, akkor az elég katasztrofális lehet, tekintve, hogy mennyire feszítettek az árrések" - mondta Gokhman.

(Financial Times)

Címlapkép: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images