Csak megcsinálták: Európában először hagytak jóvá egy bitcoint követő alapot

Zöld utat kapott a hatóságok részéről egy francia alapkezelő bitcoint lekövető indexalapja, ezzel a befektetők befektetési alapon keresztül is képesek lesznek lekövetni a kriptodeviza árfolyammozgását. AZ újdonság abban rejlik, hogy UCITS alapként fog elindulni az ETF – számol be a hírről a Financial Times