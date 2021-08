A visszafelé nyilazó Robinhood és a mém-hatás

Az idén a mémrészvények kapcsán rengetegszer említett Robinhood részvényei július végén jelentek meg a tőzsdén. Bár több szempontból is túlhevítettnek tűnt a kereskedési platform részvényeinek elsődleges nyilvános kibocsátása, azok mégsem jutottak a Coinbase és a Didi Global sorsára. Helyette az ötödik kereskedési napon maguk is mémrészvénnyé váltak.

Döcögősen indult a történet

Amikor a Robinhood másfél hete 38 dolláron árazta be elsődleges nyilvános részvénykibocsátását, akkor több irányból érkeztek pesszimista vélemények a mémrészvények hullámvasutazása kapcsán extrém nagy sajtófigyelmet kapó online brókercég tőzsdei pályafutásának kezdetével kapcsolatban.

Egyrészt ez a 38 dolláros részvényenkénti árfolyam 32 milliárd dollárra értékelte a masszív veszteségeket termelő céget (Robinhood 2021 Q1 árbevétel: 522 millió dollár), ami magasabb piaci kapitalizáció, mint az Interactive Brokers 26 milliárd dolláros tőkeértéke (IB 2021 Q1 árbevétel: 893 millió dollár). Az Interactive Brokers közel 8 milliárd dollár bruttó nyereséget ért el 2016 és 2020 között.

Másrészt a 38 dollár csak a legalsó szintje lett végül a 38 és 42 dollár közé helyezett kibocsátási ársávnak. Ez egy olyan jelzés volt a piac részéről, hogy a felfokozott várakozásokhoz képest mégsem volt akkora a befektetői részvénykereslet. Sokan aggódtak amiatt is, hogy az allokáció során túl nagy arányban kaptak a részvényekből a lakossági kisbefektetők. Emiatt

a Robinhood IPO sok tekintetben hasonlított a Facebook kilenc évvel ezelőtti besült részvénykibocsátásához,

amikor a vezető közösségi média vállalat szintén 38 dolláron bocsátotta ki papírjait, szintén nagy lakossági részvétel mellett. A Facebook részvények akkoriban, 2012 májusában egy napig bírtak a kibocsátási árfolyam felett maradni, majd fél év alatt lefeleztek. (Azóta - immár az akkori mélypont húszszoros árán pörögve – egy más történet zajlik a Facebooknál.)

Minden jel adott volt ahhoz, hogy 2021-ben a Coinbase és a Didi Global után a Robinhood kapcsán egy harmadik nagy jelentőségű és a friss befektetőket azonnal markánsan lehúzó tőzsdei bevezetést láthasson a tőzsdék globális közönsége.

Ez is lehetett volna a részvénykibocsátás után

A Coinbase, mint vezető kriptodeviza kereskedési platform, a 2021. április 14-i szerdán jelent meg direkt bevezetéssel a tőzsdén. Ez azt jelenti, hogy a nesze semmi fogd meg jól alapon meghatározott 250 dolláros referenciaáron semmilyen régi részvényesektől az újakhoz történő részvénytranzakció nem történt. Itt a valódi tranzakciós árnak az első néhány nap árfolyamsávját lehet tekinteni, ahol a régi részvényesek papírjaik egy részét el tudták adni az új részvényeseknek. A Coinbase árfolyama így alakult napi gyertyákkal 2021. április 14. és 2021. augusztus 6. között:

A zöld téglalappal jelölt szintek (nagyjából 310 és 380 dollár között) jelölik a kezdeti befektetők bekerülési árait, míg a kék téglalappal jelölt szintek (nagyjából 210 és 260 dollár között) pedig az azóta kialakult ársávot.

Ez a 20-30 százalékos értékvesztés mutatja azt, hogy milyen agresszívan tolták rá a lakosságra a részvényeiket a bennfentesek.

Ez a bennfentes akció azonban eltörpül a kínai Uber, a Didi Global botrányosra sikeredett idén június 29-i new yorki tőzsdei bevezetéséhez képest. A Didi részvényeinek rövid, 2021. június 30. és augusztus 6. közötti tőzsdei pályafutása így mutat napi gyertyákkal:

Zöld vonal jelöli a 14 dolláros kibocsátási árfolyamot, ami felett három napot bírt eltölteni a részvény. Az azóta egyre nyilvánvalóban látszó amerikai-kínai technológiai részvényuniverzum kettészakadás folyamatában talán ez volt az utolsó olyan komolyabb kínai vállalat, amely be tudta még vezetni papírjait az amerikai tőzsdékre. Itt június végén a friss tulajdonosok először részvényeket kaptak, majd utána két lépcsőben a nyakukba szakadó kínai szabályozási kockázatot. A Didi menedzsmentjének sikerült még az utolsó pillanatban benyomni papírjaikat az amerikai börzékre és a részvényeket lenyomni jelentős részben az amerikai lakosság torkán. A történet nem vidám, a legutolsó záróár 33 százalékkal van éppen lejjebb az öt héttel ezelőtti kibocsátási árhoz képest.

Újabb mémrészvény született?

Egy kiemelkedő jelentőségű, de a friss befektetőknek nem sok örömöt adó kriptodeviza-kapcsolt tőzsdei bevezetés és egy botrányos kínai technológiai kibocsátás után jött a mémrészvény sztorik ikonikus márkájaként a piacra a Robinhood a másfél héttel ezelőtti, július 29-i csütörtökön. A tőzsdén töltött első két nap nem igazán nézett jól ki, a részvények kereskedése így zajlott a július 29-i csütörtökön és a július 30-i pénteken tízperces gyertyákkal:

A zöld vonal a 38 dolláros kibocsátási árat jelöli. Az IPO vásárlói víz alá kerültek.

De nem sokáig maradtak ott, mert

ami ezután következett, az a leginkább elképesztő január végi Gamestop mánia csúcsnapjait idézte meg.

Lássuk is először a múlt hét eseményeit az árfolyamcharton (2021. július 29. és augusztus 6. között 30 perces gyertyákkal):

Az augusztus 3-i keddi nyitás után nem sokkal a részvényeknek sikerült visszamászniuk a 38 dolláros kibocsátási árszint fölé (zöld vonal), ami heves vételeket hozott magával. Ez másfél óra alatt 20 százalékkal kergette fel az árfolyamot. Innen sikerült a nap végéig tovább emelkedniük a papíroknak, ám az igazi robbanás másnap jött a nyitásban. Az első félórában 85 dolláron érte el a papír az árfolyamcsúcsát. Ez az ár 124 százalékos emelkedést jelentett az előző napi nyitáshoz képest. Olyan léptéket, amelyre csak a mémrészvények képesek aktuális világunkban.

Az egész felfokozott állapotú 2021-es tőzsdei kereskedésben ezáltal elérkeztünk egy markáns ponthoz. A mémrészvények égbeküldésében kereskedési applikációként eddig is kulcsszerepet játszó Robinhood augusztus 4-én,

tőzsdei pályafutásának mindössze az ötödik napján maga is mémrészvénnyé vált.

Ezt a mémrészvénnyé válást a megelőző történetekhez hasonlóan nagymértékben segítette a mémrészvény-matek, még ha egy kicsit másképpen is, mint ami például a Gamestop és az AMC korábbi szárnyalását jellemezte. Az eddigi sztorikban rendszerint kulcsszerepet kapott a magas shortállomány, míg a Robinhood mostani esetében a legfőbb katalizátor a részvénykínálat IPO-k után jellemző szűkössége volt.

A Robinhood kibocsátás során a 836 millió darab részvényből mindössze 55 millió darab került piacra, aminek a kezdeti értéke kétmilliárd dollár volt. A néhány évvel ezelőtti világban ennyi részvényt eladni még komoly feladatnak tűnhetett. Ám napjaink a közösségi média és a kereskedési applikációk szimbiotikus házasságának világában ez már nem jelent gondot. A különböző közösségi média felületeken percek alatt fut végig egy ígéretes történet és ha csak 1-2 millió kisbefektető számlánként 1-2 ezer dollárért száll be, akkor az kvázi egy pillanatban tud 1-4 milliárd dollárnyi, az adott pillanatban nyilván kielégíthetetlen részvénykeresletet jelenteni. Ilyenkor jön az árfolyamrobbanás, amit nagyban segít, ha a sztori mögött áll egy elismert „tőzsdei falkavezér”, aki most az esetünkben Cathie Wood volt.

Leáldozott a korábbi csillagoknak?

Hogy mennyire a leginkább a Robinhood és a Reddit neveivel fémjelezhető befektetői réteg munkásságának az eredménye volt az elmúlt napokban a Robinhood részvények árfolyamának a felrobbantása, azt jól mutatja az elmúlt két és fél hónap vezető mémrészvényének, az AMC-nek az árfolyampályája azóta, amióta megjelent a Robinhood a tőzsdén. Az alábbi ábrán az AMC részvényei láthatóak 30 perces gyertyákkal 2021. július 29. és augusztus 6. között:

A zöld nyíl által mutatott első öt Robinhood kereskedési napon az AMC részvények árfolyama 25 százalékot esett. Korábbi elsőszámú kedvencből most finanszírozó részvényekké váltak, melyeknek eladásából fedezhető volt a Robinhood részvények vétele.

Közben a bennfentesek nem sokat vártak. Az augusztus 5-i napon kiderült egy SEC-hez benyújtott dokumentum alapján, hogy a Robinhood korai befektetői közül többen jogosultak 98 millió darab részvényt eladni.

És ők nagyon sok máshoz hasonlóan nem kalkuttai Teréz Anyaként igyekeznek gondoskodni a lakossági befektetőkről azért, hogy a felfokozott keresletű állapotban jusson mindenkinek részvény…

