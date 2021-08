Mozgásba lendült a nagy tőzsdei bálna, jaj neked Facebook, Netflix és Microsoft

A tech-rali múlt szeptemberi megtorpanása során reflektorfénybe kerülő "Nasdaq bálna", a japán SoftBank most úgy tűnik ismét mozgásba lendült, a nemrég közzétett pénzügyi jelentésük alapján ugyanis olyan vállalatok részvényeitől szabadult a több, mint 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező konglomerátum, mint például a Facebook, a Microsoft, az Alphabet és a Netflix.

A tokiói központú konglomerátum eredetileg szoftverek értékesítésével foglalkozott a megalapítása után, az évek során azonban gyakorlatilag egy hatalmas konglomerátummá nőtte ki magát, s a tulajdonába tartoznak különféle technológiai, telekommunikációs és más start-up vállalatok is. A cég az SB Northstar kereskedési létesítményén keresztül fektet be az amerikai tőzsdéken jegyzett részvényekbe, és negyedéves eredményeiben rendre részletesen beszámolnak a portfólió aktuális állapotáról.

A Facebook, a Microsoft, az Alphabet és a Netflix március végén még szerepelt az SB Northstar portfóliójában, de az április-júniusi negyedév végén már nem szerepeltek a listán, ez

részesedések drasztikus csökkentésére, vagy akár a teljes kivezetésre utal.

Március végén a SoftBanknak még 3,1 milliárd dollárnyi Facebook-részvénye, 1 milliárd dollárnyi Microsoft-részvénye, 575 millió dollárnyi Alphabet-részvénye és 382 millió dollárnyi Netflix-részvénye volt. Mindemellett a SoftBank a vonatkozó dokumentum szerint 6,2 milliárd dollárról 5,6 milliárd dollárra csökkentette az Amazonban lévő részesedését.

Összességében az SB Northstar június végén 13,6 milliárd dollár értékben tartott részesedést különböző cégekben, szemben a március végi 19 milliárd dollárral.

Ami pedig a vállalat negyedéves eredményét illeti, a SoftBank nettó profitja az első pénzügyi negyedévben 39 százalékkal 762 milliárd japán jenre (6,9 milliárd dollár) csökkent az előző évhez képest. A visszaesés elsősorban annak volt betudható, hogy a kínai szabályozó hatóságok keményen lecsaptak többek között az e-kereskedő óriás Alibabára, amelyben a befektetési portfólióját tekintve legnagyobb kitettséggel rendelkezett a SoftBank.

Még tavaly szeptemberben számoltunk be a „Nasdaq bálna” esetéről, amikor is vélhetően a japán konglomerátum nagy volumenű opciós kereskedése nagy mértékben hozzájárult a tőzsdék szeptemberi visszaeséséhez. A japán cég akkor jelentős méretű portfóliót épített ki kockázatos, opciós ügyletekből, amikkel kifejezetten tech-cégeket céloztak meg, mint az Apple, a Microsoft, az Alphabet vagy a Tesla. Most úgy néz ki, hogy nem a vételi, hanem az eladás gombra" tenyerelt rá a bálna", már csak az a kérdés, hogy vajon ennek is a szeptemberihez hasonló hatása lesz-e.

Ami a SoftBank részvényárfolyamát illeti, idén eddig 20,5 százalékos mínuszban van a cégcsoport részvénye.

