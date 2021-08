Bálnák támadtak a bitcoinra, az összes tokent felfalnák

Visszapattanás a kriptovaluták piacán

Az elmúlt időszakban nagy ralit láttunk a kriptovaluták piacán, a bitcoin árfolyama például az elmúlt két hét alatt közel 25 százalékkal került feljebb.

Bár a narratíva megpróbálta összekapcsolni az árfolyammozgást az Amazon álláshirdetésének feladásával - mely szerint a technológiai óriás egy vezető kriptovaluta-szakembert keres - de mégsem ez volt a mozgás hátterében, hiszen a vállalat gyorsan elfojtotta a spekulációkat, amelyek szerint fontolóra vennék a bitcoinban való fizetések elfogadását.

A mozgás ezzel szemben sokkal inkább technikai jellegű volt, Alexey Ostapchuk, a UBS stratégája is arra hívta fel a figyelmet, hogy a 35 000 dolláros szint áttörése a short pozíciók stopjainak kiütését váltotta ki, ami begyorsította az emelkedést.

Forrás: Glassnode, UBS

Míg az egész kriptoteret magával rántotta a vásárlási láz, a bitcoin cash (BCH), az ethereum (ETH) és az XRP utólag kiemelkedőnek bizonyult.

Forrás: Bloomberg, UBS

Kitartóan vásárolnak a kisbefektetők

A UBS álláspontját támasztja alá a Copper.co on-chain adatok alapján készített elemzése is, mely szerint a kis és közepes méretű befektetők visszatértek az akkumulációhoz, mióta a bitcoin május végén elérte a 35 000 dolláros szintet. Azt, hogy a kriptopénz tovább esett 30 000 dollárra, az on-chain adatok szerint költségátlagolási lehetőségnek tekintették. Egyszerűen fogalmazva,

a lakossági befektetők még több bitcoint halmoztak fel.

A Copper emellett kiemelte azt is, hogy az év eleje óta az on-chain adatok szerint a 0 és 1 közötti bitcoin mennyiséget birtokló entitások által tartott mennyiség 137 ezer bitcoinnal nőtt, ami az újonnan bányászott kínálat 72 százalékának felel meg. Eközben a bányászok egyenlegei az év eleje óta nőttek, ami azt jelenti, hogy nem minden bányászott bitcoin került a piacra.

Bár úgy tűnhet, hogy kis mennyiségű bitcoinról beszélünk, fontos kontextusba helyezni az eseményeket. Ezek a kis mennyiségű felhalmozott bitcoin tokenek több mint háromszorosát teszik ki a Tesla vásárlásának. Ezek a befektetők több bitcoint halmoztak fel, mint a MicroStrategy 105 000 bitcoinnal felfújt mérlege.

Ami még egy külön érdekesség, hogy ezeknek a befektetőknek a kereslete nagyon is konzisztens. Csak 2021-ben a 0,01 és 0,1 BTC közötti mennyiséget birtokló entitások bitcoinjainak száma több mint 40 000 bitcoinnal nőtt. A 0,1 és 1 BTC közötti mennyiséggel rendelkező befektetők állománya több mint dupla ekkora mértékben, összesen közel 87 ezerrel nőtt. De ennél is érdekesebb az a tény,

hogy az évnek csak néhány napja volt, amikor százalékos értelemben csökkentek ezek a pozíciók.

Forrás: Copper

Szintén érdekes hogy 2013 vége óta, amikor a bitcoin először érte el az 1000 dolláros szintet, gyakorlatilag nem volt olyan hónap, amikor ezeknek az entitásoknak csökkent volna a tartott mennyisége. 2018 óta - amikor a bitcoin elérte a korábbi csúcsát, mielőtt 20 000 dollár közeléből 3 000 dollárra esett vissza - az entitások bitcoin-állománya közel 500 000 tokennel nőtt.

Ez idő alatt Minden hónapban növekedés volt látható.

Forrás: Copper

A kisebb befektetőknél a növekedés annyira lineáris, hogy a Copper egyszerű extrapolációt végzett arra vonatkozóan, hogy a kisbefektetők hogyan tudnák Satoshi-ról Satoshi-ra csökkenteni a kínálatot.

A Copper szerint a befektetők bitcoin-állományának átlagos havi növekedési rátája évről évre meglehetősen közel van egymáshoz. Emellett figyelembe véve a 2018 óta tartó növekedési szintet, a Copper felmérte a piaci kínálatot, feltételezve ha ezek a szintek fennmaradnak, és a hosszú távú befektetők áragnosztikusak maradnak (végül is a közel 65 ezer dolláros árfolyam sem riasztotta vissza őket). Ha a növekedés ilyen ütemben folytatódik egészen a következő felezésig, a befektetők bitcoin állománya a mai alig 1 millió BTC-ről közel 1,7 millió BTC-re nőhet. Ez az újonnan bányászott bitcoin tokenek közel 75 százalékát tenné ki.

Forrás: Copper

Természetesen eljön majd az idő, amikor az ár is számítani fog, de jelenleg erre utaló magatartás még nem látszik az adatokból. A növekedés különösen egyenletes volt, ráadásul a befektetők bitcoin-állománya 2021 első hét hónapjában többet nőtt, mint az egész 2020-as évben – csillagászati árak mellett.

Forrás: Copper

Persze az elemzés nem veszi figyelembe az intézményi szereplőket. Továbbá, amit szintén figyelembe kell venni, hogy bár nincsenek tényleges számadatok, de a bitcoin egy része a tőzsdéken van, ami szintén összefüggésben van a kisbefektetők vásárlásaival.

A Copper a következő konklúziót vonja le:

A kisbefektetők nagy változást érhetnek el. Ezek a befektetők potenciálisan új belépők, akik megpróbálnak egy kis szeletet szerezni a bitcoinból? Vagy talán traderek, akik a profitot bitcoinba forgatják? A kriptoközösségre való hallgatás különösen ellenszenvesnek tűnhet a hagyományos befektetői osztály hívei számára. Minden esés egy lehetőség, függetlenül a veszteségektől. Tartsd a bitcoin egy életig. Jönnek az intézményi szereplők. De ami még ijesztőbb, hogy eddig a grandiózus állítások ellenére meglehetősen pontosak voltak. Az egyik dolog, amit az idő tesztelni fog, az a "Stacking Sats" koncepciója. Talán tudnak valamit. Eddig az adatok ezt támasztják alá.

Koncentrált a piac

Annyi bizonyos, hogy a technikai okok mellett fundamentális mozgatórugókat is lehet találni, amelyek az árfolyamokat mozgatják: a SmartBCH sidechain elindítása, az Ethereum széles körben várt és múlt héten befejezett "londoni" hard forkja, valamint a Ripple On-Demand Liquidity szolgáltatása. Figyelemre méltó továbbá az is, hogy az ETH meglehetősen szorosan követi azt a mintát, amelyet az elmúlt hét darab korábbi frissítése idején is mutatott.

Forrás: Datastream, UBS

Valamint érdemes megjegyezni azt is, hogy az ethereum kereskedési volumene mostanra meghaladja a bitcoinét.

Forrás: Bloomberg, UBS

Így talán csak idő kérdése, hogy az ETH legyen a legnagyobb kriptopénz, és alacsonyabb volatilitással rendelkezzen, mint historikusan nagyobb társa.

Forrás: Bloomberg, UBS

Mégis, ahogy a UBS stratégája megjegyzi, "érdemes felismerni, hogy ezek mind nagyobb piaci kapitalizációjú tokenek, amelyek általában kevésbé volatilisek, így általában minden bikapiacon lemaradók lennének. "Az, hogy ehelyett ez egy olyan környezet, ahol a piaci érdeklődés szokatlanul koncentrált, valószínűleg a kisbefektetői érdeklődést még mindig befolyásoló "másnaposságról" tanúskodik" -írta. Emellett arra is következtethetünk, hogy a figyelem az intézményi adaptáció erősödésére összpontosul a világosabb jogi környezet miatt.

A UBS stratégája szerint az összehasonlítások és az on-chain metrikák tovább illusztrálják ezeket a dinamikákat. A BTC-hez és az ETH-hoz képest a legtöbb altcoin jelentősen távolabb van a közelmúltbeli történelmi csúcsoktól.

Forrás: Bloomberg, UBS

Kik állnak a rali mögött?

Ezzel elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez:

ki vásárolt nagy mennyiségben az elmúlt időszakban?

A UBS szerint a fő bitcoin-vásárlók az elmúlt hetekben továbbra is a közepes méretű bálnák, a 10 000-100 000 közötti bitcoin mennyiséggel rendelkező befektetők, akik általában a nagyobb szereplők rovására bővítik a pozícióikat. Figyelemre méltó emellett, hogy a felhasználók legkisebb, 1 BTC-nél kevesebbet birtokló csoportja a második legnagyobb növekedést produkálta, amivel az elmúlt két hétben kibányászott új bitcoin kínálat 131 százalékának megfelelő bitcoint szívott fel a piacról.

Forrás: Glassnode, UBS

Az on-chain aktivitás élénkülését továbbá elsősorban a fogadó entitások és az akkumulációs címek hajtották, előbbiek száma mostanra visszatért a januári szintre, utóbbiaké pedig új csúcsot ért el. Eközben a tőzsdei egyenlegek és a tiszta küldő felek száma továbbra is alacsony a tranzakciós volumenek alacsony szintje mellett.

Forrás: Glassnode, UBS

Ettől függetlenül a bitcoin bányászat "nehézsége" az árakkal együtt emelkedett, de még mindig jóval a kínai szigorítás előtti szintek alatt van, ami miatt a BTC-kibocsátási szint visszakerült május közepi növekedési ütemhez.

Forrás: Glassnode, UBS

Ahogy Ostapchuk összefoglalja: "a fentiek összhangban vannak a mi összetett mérőeszközeinkkel, amelyek a normálisnál alacsonyabb trendszerűségi pontszámokat mutatnak, és amelyek szerint nincs olyan fő kriptovaluta-árfolyam, amely különösen feszítettnek tűnik".

Címlapkép: Getty Images