Remekel a magyar tőzsde, itt a történelmi csúcs

Továbbra is jó a hangulat a kontinens vezető börzéin, a brit FTSE 100 például már 0,6 százalékos pluszban van, de 0,3 százalékkal feljebb került a BUX is, míg a francia és a német tőzsde is minimális, 0,1 százalékos pluszban van. Annak ellenére remek a hangulat, hogy kedvezőtlen makroadat érkezett: Németországban megugrott ugyanis az infláció júliusban, 2008 augusztusa óta először került 3 százalék fölé a fogyasztói árak éves emelkedésének üteme.