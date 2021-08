Megóvhatnak a nagy veszteségtől: negatív japán gyertya fordulós jelek - online előadás hétfő este

Gyakran olvashatjuk, vagy hallhatjuk, hogy egy-egy részvény vagy egyéb pénzügyi eszközben megjelent valamilyen fordulós alakzat. Legtöbbször ez a japán gyertya diagramok kapcsán merül fel. A napi vagy heti bontású chartokon az árfolyamalakulás akár egy, de legtöbbször öt egymást követő gyertya (vagyis akár nap) alapján fontos fordulópontokat képes megmutatni. Ezek megbízhatósága persze nem tökéletes, de nagyon jelentős belső folyamatokat képes megmutatni. Ha időben felismerjük ezeket, az akár komoly veszteségektől is képesek megkímélni minket.

A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertanára alapozva megnézzük, hogy a melyek a fontosabb fordulós jelzések. Emellett olyan papírok technikai képét is megmutatjuk, amelyek aktuális példákat is mutatnak ezekre. A webinárium utolsó negyedórájában pedig a kérdésekre is sort kerítünk.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2021. augusztus 16., hétfő, 18:30 - 19:15

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

