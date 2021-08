Megkapták az engedélyt, szárnyal a biotech cég részvénye

Augusztus eleji elemzésünkben írtunk egy kifejezetten alacsony piaci értékkel rendelkező biotech cégről, egész pontosan a Cara Therapeutics-ról. A cikk apropója akkor az volt, hogy olyan vállalatokat kerestünk, melyek gyógykészítményei épp az amerikai gyógyszerfelügyelet, a Food and Drug Administration (FDA) jóváhagyására vártak - most meg is érkezett a várva várt döntés, ezzel párhuzamosan a befektetők is felfigyeltek a papírra.