1 forintról indul a licit – értékes festményekre, grafikákra lehet ajánlatot tenni az online aukción

Hogy miért és mitől lesz valaki műgyűjtő, azt sokan sokfelé találgatják, és az is biztos, hogy többféle válasz és többféle motiváció létezik. Az egyik talán az árverések izgalma, az újabb és újabb, gyűjteménybe illeszkedő tételek felkutatása, megpillantása a katalógusokban, végül pedig a megszerzésük. A licit során a résztvevők elszántságán (és az aukciót vezető személy rátermettségén is) múlik, hogy mennyiért talál végül gazdára a mű. A rekordnak gyorsan híre megy, statisztikákba vezetik fel, és a továbbiakban viszonyítási pontként hivatkoznak rá. A kikiáltási ár persze valamelyest már előre beárazza az alkotásokat, de vannak különleges esetek is: a napokban zajlik például egy online aukció, amelyen a tételek a jelképes 1 forintról indulnak, így csak a licitálókon múlik, hogy mekkora összegért kelnek végül el szeptember 1-én. A kínálatban izgalmas és figyelemre méltó festmények és grafikák szerepelnek, de még emlékplakett és fajanszkancsó is helyet kapott. Az alábbiakban a Műgyűjtők Házánál licitálható művekből szemezgetünk.