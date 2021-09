Lépéskényszerben a nagy jegybankok, de melyik győz: az infláció vagy a delta variáns?

Nincs egyértelmű iránymutatás arra vonatkozóan, mikor kezdi el eszközvásárlási programjának csökkentését az amerikai jegybank: egyik oldalról ott az inflációs nyomás, a másik oldalról viszont továbbra is kockázat a delta variáns. A piac persze örül annak, hogy még nem vették el a drogját, az extra monetáris politika világában az amerikai tőzsdéknek sikerült új csúcsokat dönteniük. A magyar portfóliómenedzserek többsége kitart a részvénybefektetések mellett, és újfent nagyobb fantáziát látnak az alternatív eszközosztályban.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Minden szem Jackson Hole-ra szegeződött

Egyértelműen húzza az időt a Fed az eszközvásárlási program kivezetési időpontjának meghatározása kapcsán, Jerome Powell ugyanis nem adott egyértelmű iránymutatást a tapering csökkentéséről. Ennek persze örült a piac, más kérdés, hogy mindez azt mutatja, még mindig nincs meggyőzve az amerikai Fed arról, hogy a delta variáns nem fog ismét nagyobb lezárásokhoz vezetni a világban. A modellportfóliókat összeállító portfóliómenedzserek szerint az amerikai jegybank továbbra sem tudja eldönteni, hogy az infláció vagy a delta variáns jelent-e nagyobb kockázatot a világgazdaságra nézve.

Márpedig egy magasabb inflációs környezet kialakulásának a veszélye továbbra is fennáll, a fejlett világban a koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások megszűnése komoly keresletnövekedést okozott, a gazdasági kilábalást pedig változatlanul segíti a vezető jegybankok nagyon laza monetáris politikája – írják a szakértők. Bár a jegybankok az infláció átmeneti emelkedéséről beszélnek, a várhatóan teljesen meg nem szűnő monetáris expanzió és az államadósságok magas szintje mégis a hosszabb ideig fennálló és magasabb szintű infláció kockázata felé mutat. A vezető jegybankok nehéz helyzetben vannak, mert ha nem lépnek a szigorítás irányában, akkor az inflációt kockáztatják, ha pedig mégis lépnek, akkor a gazdasági növekedés megtörését.

A tőkepiac jelenleg úgy tűnik arra figyel csak, hogy ne vegyék el a „drogját”, maradjon az extra laza monetáris politika, miközben számos fontos esemény is zajlik: egy újabb gigantikus költségvetési csomag elfogadásának küszöbén áll a Biden adminisztráció, a geopolitikai helyzet jelentősen romlott az afgán helyzet miatt, és az európai stratégiai irányokra is jelentős hatással bíró német országgyűlési választások lesznek szeptember végén, jelenleg többesélyes végeredménnyel. Ezek korábban jelentős piacmeghatározó események lehettek volna, most inkább a „zaj” kategóriában vannak, amíg marad a jelenlegi, „megnyugtató” FED monetáris politika – írják friss ajánlóikban a magyar szakemberek.

Előretörtek az alternatív befektetések

Míg múlt hónapban a hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban a kockázatkerülőbb befektetéseket súlyozták felül, augusztusban az alternatív befektetések kaptak hangsúlyosabb szerepet, ezen belül is az ingatlan és az abszolút hozamú befektetések súlya nőtt. A pénzpiaci, kötvény és részvénybefektetések súlya a portfólióban most csökkent, kivéve a nemzetközi kötvényeket és a fejlődő piaci részvényeket.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget ezúttal is a pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután a fejlett piaci részvényekben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit az ingatlanbefektetések követnek.

Azzal, hogy a mostani ajánlókban az ingatlan és abszolút hozamú befektetések aránya is nőtt, egy éve nem látott szintre emelkedett az alternatív befektetések modellportfólión belül betöltött súlya. Míg a kötvény- és részvénybefektetések aránya nagyjából az előző hónap szintjén maradt, a pénzpiaci eszközök súlya 15% körülre esett a korábbi 17%-ról.

