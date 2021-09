Bázis és tető - ha véget ér egy hosszú trend: online előadás ma este

A bázis és a tető két olyan jellemzően hosszú távú alakzat, amelyek egy-egy nagy trend fordulatát jelzik. Mivel pontos meghatározásuk nincs, ezért nem feltétlenül könnyű felismerni őket. Az előadás során azonban megmutatjuk, hogy mik a főbb ismérveik és mi alapján lehet akár már kialakulás közben megtalálni ezeket. Emellett azt is megnézzük gyakorlati példákon keresztül, hogy hol találhatóak benne optimális beszállási pontok, és hogyan érdemes a kockázatkezelést alkalmazni az ezeknél alkalmazott pozíciókhoz.

A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertana segítségével több aktuális példán keresztül mutatjuk be ezeket a formációkat a grafikonokon. Ennek során azt is megvizsgáljuk, hogy ehhez milyen gyakorlati lépéseket érdemes rendelni. A webinárium utolsó negyedórájában a felmerülő kérdésekre is igyekszünk válaszolni.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2021. szeptember 6., hétfő, 18:30 - 19:15

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

