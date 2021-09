Műtárgygyűjtés a gyakorlatban a szakma legjobbjaitól – szeptemberben újra Art Collector Workshop

2021 szeptemberében a műtárgy.com és az Art Advisory Budapest folytatja úttörő workshopját, amit kifejezetten műtárgyvásárlóknak és műgyűjtőknek indított. Az öt részes Art Collector Workshop egy igazán exkluzív, limitált létszámú és interaktív képzést kínál azoknak, akik komolyan gondolják a műgyűjtést és gyakorlati tudást kívánnak szerezni. Az előadássorozaton élőben és online is részt lehet venni.

Az Art Collector Workshop egy olyan képzés, amelyen a gyűjtők, műtárgyvásárlók a szakma legjobbjaitól sajátíthatják el a legfontosabb gyakorlati tudásokat és skilleket. A nagynevű műgyűjtők és műtárgypiaci szakértők vezette alkalmakon megtudhatjuk milyen előkészületek szükségesek az aukción és a galériában történő vásárláshoz; milyen szempontok szerint alakíthatjuk ki gyűjteményünket, és hogy a műtárgyvásárlás során milyen befektetési szempontokat kövessünk? A workshop magába foglal egy szakmai tárlatvezetést az Art Market Budapest jóvoltából, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatjuk, tesztelhetjük tudásunkat és felhasználhatjuk a megszerzett ismereteket.Az ART Collector Workshop másfél órás alkalmainak első részében a résztvevőket egy szakértő által vezetett interaktív előadás vezeti be az aktuális témába, a szünetekben pedig networkingre, véleménycserére nyílik lehetőség. Az alkalmak második felében pedig az előre kiküldött, gyakorlati felkészítő feladatok kerülnek közös megbeszélésre, úgy, hogy minden egyéni kérdésre is választ kapjunk.A képzés elsősorban a gyakorlati műtárgypiaci tudást keresőknek szól, akik szeretnék kiscsoportos workshopok és személyre szóló tanácsok mentén bővíteni a műtárgypiaci tudásuk.

2021. szeptember 27. Létezik-e recept a sikeres műtárgyvásárláshoz?

Előadó: dr. Emőd Péter - művészeti újságíró, műtárgypiaci szakértő

Aki potenciális vevőként belép a műtárgypiacra, rögtön számos kérdéssel találja szemben magát: mit vásároljon, hol, mikor és mennyiért? Fel lehet, fel kell-e készülni a vásárlásra vagy adjunk szabad utat intuícióinknak? Mit érdemes tudnunk az aukciósházak és a galériák műhelytitkaiból? És megannyi további kérdés, amikre ugyan nincsenek a sikeres műtárgyvásárlást garantáló, minden körülmények között alkalmazható válaszok, de a kockázatokat alapos tájékozódással, gondos felkészüléssel jelentősen csökkenteni lehet.

2021. október 4. Te mit választanál? - Kérdések és döntések a kortárs műgyűjtésben

Előadó: Spengler Katalin, műgyűjtő

Már az első vagy egyetlen műtárgy megvásárlása is számtalan kérdést vet fel. A minket körülvevő tárgyak többségével ellentétben egy műalkotás hosszabb távon válik a mindennapi életünk kísérőjévé, és szellemi kisugárzása révén akár a napi közérzetünket is befolyásolhatja. Beruházási értéke is számottevő lehet, az idő múlásával pedig jó esetben egyre jelentősebb értékké válhat. Hogyan válasszunk, és az első műtárgyak megvásárlása után hogyan induljunk el a gyűjteményépítés nehéz útján? Szükséges-e, hogy a birtokunkban lévő művek valamilyen laza egységbe, a gyűjtő által létrehozott kompozícióba rendeződjenek, s ha igen, ez hogyan valósítható meg? A „mindennapi műgyűjtés” legizgalmasabb kérdései.

2021. október 8. Art Market Budapest szakmai tárlatvezetés

Vezetett szakmai tárlatvezetés az Art Market Budapest – nemzetközi kortárs képzőművészeti vásáron

2021. október 11. Mit mihez mérünk? - Viszonyítási pontok és a kánon a kortárs magyar művészetben.

Előadó: Petrányi Zsolt a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének főosztályvezetője

A workshop célja, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek ahhoz a problémához, hogy hogyan alakul ki a művészetben az értékek (művészek) hierarchiája, ki miért lesz elfogadottabb és ez hogyan hat a műtárgypiacra. A művészi pozícióban nagy szerepet kap a külföldi szereplés, ezért ezek hatásairól is szót ejtünk.

2021. október 18. Befektetési szempontok a műtárgyvásárlás során - Hogyan tájékozódjunk az árakról vásárlás előtt, illetve a gyűjtemény építése során?

Előadó: Kollmann Szilvia – a műtárgy.com ügyvezetője, az Art Advisory Budapest vezető tanácsadója

Tekinthetünk-e a műtárgyra, mint alternatív befektetési eszközre? Milyen objektív szempontokat tartsunk szem előtt, ha műtárgyat nem kizárólag esztétikai szempontok szerint választunk? Milyen nemzetközi mutatókat, adatbázisokat hívhatunk segítségül? A résztvevők megkapják A magyar művészek aukciós piaca című kiadványt és bemutatjuk a kiadvány mögött felépített 50 ezer tételből álló adatbázist, illetve annak legfontosabb mutatószámait. Megnézzük egy-két magyar művész aukciós teljesítményét konkrét példákon keresztül. Elemezzük a szempontokat, amelyek szerint a műtárgyvásárlásról döntést hozhatunk.

Bővebb információ és jelentkezés: https://www.artadvisory.hu/kepzesek

