Növekvő árbevételről és eredményről számolt be a PannErgy, magasabb lehet a jövő évi EBITDA

A PannErgy közzétette féléves jelentését , amelyben magasabb hőértékesítésről, növekvő árbevételről és eredményről számolt be a társaság. A folyamatos beruházási és fejlesztési tevékenységnek köszönhetően pedig az EBITDA is növekedhet jövőre és akár 2023-ban is. A társaság 2020. évi osztalékként részvényenként bruttó 15,15 forintot fizetett ki július 14-én.