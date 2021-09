Korlátlan otthoni internetszolgáltatást indít a Telenor

Telenor OtthonNet néven otthoni internetszolgáltatást indít szeptember 14-től lakossági ügyfeleinek a Telenor Magyarország, vezeték nélküli hálózatán, belépve az otthoni szolgáltatások területére. A korlátlan adatforgalom mellett otthoni internetezést kínáló szolgáltatás a bevezetésekor is már több mint 1 millió háztartás számára érhető el, és a fejlesztéseknek köszönhetően ez a kör folyamatosan bővül.

Miután a Telenor tavaly elindította vállalati ügyfeleinek szóló Hiperline vezetékes internetszolgáltatását, most egy újabb területen lép ki a hagyományos mobilszolgáltói szerepköréből azzal, hogy a lakossági internetpiacon is korlátlan adatforgalmi keretet tartalmazó otthoni internetszolgáltatással jelenik meg vezeték nélküli hálózatán.

A szolgáltató szerint ezeket az otthoni internetezésre kialakított mobilinternet tarifákat az ügyfelek jelentős része a vezetékes szolgáltatások alternatívájaként fogja igénybe venni. A hagyományos mobilos ajánlatokkal szerzett tapasztalatok és a pozitív ügyfél-visszajelzések is arra ösztönözték a Telenort, hogy hosszú távú stratégiájának keretében az otthoni szolgáltatások területén is új termékkel jelenjen meg.

2021. szeptember 14-től a Telenor vezetékek nélküli hálózaton elindítja az OtthonNet szolgáltatást, amelynek főbb előnyei:

korlátlan adatforgalom;

akár 150 Mbit/sec becsült maximális letöltési sebesség;

gyors és egyszerű beüzemelés;

otthoni wifi-hálózatként egyszerre akár több eszközön is problémamentesen használható;

már az induláskor több mint 1 millió háztartás számára elérhető országszerte.

„A stratégiánk a nagyszerű ügyfélélmény és a korszerű, új szolgáltatások kombinációján alapul, és elkötelezettek vagyunk, hogy hosszú távú beruházásainkkal folyamatosan kitűnő minőségű telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek. Hosszú távú terveink részét képezi további otthoni szolgáltatások bevezetése is, ennek első lépéseként indítjuk el a Telenor OtthonNetet. Az a hálózatmodernizációs folyamat, amely lehetővé tette a szolgáltatás elindítását, újabb termékek megjelenésére is lehetőséget ad a jövőben. A technológia fejlődésének köszönhetően lehetővé vált mobilhálózaton is olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek korábban jellemzően csak vezetékes technológián voltak elérhetők.” – mondta el Peter Gazik, a Telenor Magyarország vezérigazgatója.

Az elsősorban átlagos internetezési szokásokkal bíró felhasználók számára ajánlott OtthonNet szeptember 14-től rendelhető meg a Telenor üzleteiben és a telenor.hu-n, a szolgáltatás hűségszerződéses és anélküli konstrukcióban is elérhető, a tarifához két különböző típusú asztali router közül választhatnak az ügyfelek.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images