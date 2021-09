Mégis lesz magyar nyugdíjkötvény? Megszólalt az ÁKK

Jelentősen megdobta a magyarok megtakarítási állományát az utóbbi másfél év, ez a piac minden szereplőjénél érezhető vagyonbeáramlással társult. A Portfolio Öngondoskodás 2021 konferenciájának nyitó panelbeszélgetésében a szakemberek elárulták, milyennek látják a magyar megtakarítási piac jövőjét, az ÁKK képviselője pedig kitért arra: közép távon lát lehetőséget a nyugdíjkötvény bevezetésére, az öngondoskodási piac egyik kiegészítő termékeként.

A konferencia első szekciójának panelbeszélgetésében a résztvevők a magyar megtakarítási piaci helyzetképet értékelték.

Benczédi Balázs, az MKB-Pannónia Alapkezelő vezérigazgatója elmondta: abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy több szegmensben is jelen vannak, így látják, hogy mindegyikben jelentős vagyonnövekedés figyelhető meg. Igazán kiemelkedő év lesz az idei az MKB-Pannóniánál. A nyugdíj-előtakarékossági vonalon van hiányérzete, elsősorban a taglétszám növekedése és fizetési hajlandósága tekintetében – tette hozzá. A zöld pénzügyek kapcsán elmondta, hogy ez nem egy jövőbeni trend lesz, hanem már most is erőteljesen jelen van, ezek a termékek jelentős vagyonbeáramlást könyveltek el.

A sikerdíjak oldaláról kiemelte, hogy a mostani megoldás, amely a sikerdíjak elszámolását szabályozza, a piac és a felügyelet oldaláról is kompromisszumos megoldás.

Mikesy Álmos, a Diófa Alapkezelő vezérigazgató-helyettese a fentiekhez hozzátette, hogy a termékfejlesztés kiemelt szerepet kapott az elmúlt fél évben, az intézményi és lakossági ügyfelek is keresik a szakértői tudást.

Az ingatlanpiac kapcsán kiemelte, hogy jó befektetési lehetőséget és egyben védelmet adhat az ingatlan az inflációval szemben. Az ingatlanalapok népszerűsége az elmúlt években megmaradt, az intézményi ügyfelek oldaláról volt egy jelentősebb kereslet is nyáron. Nyilván nem segít a kategóriának a visszaváltási időszak meghosszabbítása, de érezhető visszaesést szerencsére nem okozott a keresletben.

Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója, az Igazgatóság elnöke elmondta, különleges szerepet töltenek be a piacon, hiszen célhoz kötött öngondoskodást képviselnek a piacon a lakástakarék-pénztárakkal. A moratórium számukra különösen jól jött, ami az LTP-kben való megtakarítást illeti, stabil növekedés figyelhető meg a szektorban. A pandémia alatt egyre többen választották az LTP-k nyújtotta lehetőséget.

Az LTP óriási előnye, hogy a megtakarítási és hitel rész össze van kapcsolva, ez különösen egy magas inflációs környezetben tud versenyképes lenni, hiszen fixálni lehet a hitelkamatot hosszabb időre. Az állampapírok értékesítése kapcsán ügynöki szerepet töltenek be az államkincstár részére, így azt látják, hogy a lakosság körében még mindig keresett ez a befektetési termék.

Kadocsa Balázs, az Államadósság Kezelő Központ Lakossági Értékesítést Támogató Főosztályának főosztályvezetője a lakossági állampapírpiac kapcsán kiemelte, hogy a pandémia rámutatott arra, hogy a digitalizációnak van még tere. Azoknál a forgalmazóknál esett vissza legkevésbé a lakossági állampapír-értékesítés, ahol már korábban is jelentős részt képviselt az értékesítésben az online csatorna. A forgalmazók közül egyébként a Magyar Államkincstár teljesített ebből a szempontból a legjobban.

A MÁP+ kapcsán elmondta, hogy 3-4 évig még biztosan reálhozamot ad, és a kockázatmentes befektetések közül a lakossági állampapírok azok, amelyek még tudnak reálhozamot biztosítani a megtakarítóknak. A visszaváltások stabilan 2-3% között mozognak, nagy megugrások nem voltak benne, így a szuperállampapír egy stabil megtakarítási eszköznek bizonyult.

A jelenlegi állampapír-piaci portfóliót megfelelőnek tartják, rövid távon nem látják szükségét új terméknek, de folyamatosan vizsgálják a lehetőséget.

A nyugdíjkötvény jelenleg nincs napirenden, de középtávon lát rá lehetőséget, hogy olyan nyugdíjkötvény jöjjön, amelynek helye lehet az öngondoskodási piacon, de nem borítja fel az erőviszonyokat, hanem egyfajta kiegészítő termékként funkcionálna – fejtette ki.

Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója és a BAMOSZ elnöke a teljes befektetési alap piac kapcsán kiemelte, hogy az utóbbi időszakban a lakossági állampapírok piaca jelentős elszívó hatással bírt a szektorra. Tavaly ősztől azonban gyorsabban nő a befektetési alapok állománya, mint a lakossági állampapíroké. Hosszú távon a szakember úgy látja, hogy lesz egy 8-10%-os pénzügyi megtakarítás éves szinten, ebből nagyjából egyenlő arányban részesülnek majd a megtakarítási piaci termékek, és nem lesz már olyan dominanciája az állampapíroknak, mint eddig volt.

Az egyik oka, hogy visszajöttek a befektetési alapok a versenybe az, hogy a MÁP+ által kínált reálhozam már nem annyira attraktív, ez pedig az infláció megugrásával függ össze. Azok a termékek a legizgalmasabbak jelenleg, amelyekben globális trendek vannak, egy ilyen az ESG irányzat. A zöld rész már itt van Magyarországon, de social bonddal még nem sokan jelentkeztek a piacon. Szerinte a jövő arrafelé mutat, hogy a szolgáltatók ETF-eket magukba foglaló csomagtermékeket fognak majd kínálni a befektetők számára.

Címlapkép: Mónus Márton/Portfolio