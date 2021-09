Nem tarolta le a magyar befektetések piacát az állampapír

Bár a pandémia felgyorsította a digitalizációt itt is, a személyes tanácsadásra továbbra is nagy szükség lesz a befektetések piacán, amelynek hazai szereplői a Portfolio mai Öngondoskodás 2021 konferenciájának déli panelbeszélgetésében osztották meg egymással tapasztalataikat. A beszélgetést Horváth Krisztián, a BCG partnere vezette.

Mivel lehet új ügyfeleket szerezni?

Katona Ildikó (iPrivate Banking) szerint a piacon az új ügyfelek száma már nem tud jelentősen növekedni, az ügyfélkört elsősorban a generációváltás forgathatja fel, ami új megközelítést és az öröklő ügyfelek megismerését igényli. Bencze Lajos (Erste Bank) úgy vélte, a valódi vagyonkezelési, befektetési tanácsadás elhanyagolt terület volt az elmúlt években a prémium szegmensben, és inkább a hitelek felé mozdult ez el. Külföldi mintára viszont van-egy két ilyen szolgáltató, ilyen az Erste is, amely privátbanki szintű szolgáltatásként kínálja a vagyonkezelést a prémium szegmensben is. Morafcsik László (Fundamenta) szerint az ügyfelek tömeges elérése a céljuk, különösen vidéken látnak még e téren növekedési lehetőségeket, ahol még nagy tér van a pénzügyi tudatosság növelésére is. Al-Hilal István (Fidelity International) szerint Ausztriában és Magyarországon is komolyan kell edukálni a privátbanki ügyfeleket is, ebben élen járnak. Botos Bálint (Forestay Alapkezelő) szerint nincsenek olyan termékek Magyarországon, amelyek megfelelően képviselnék a magyar ingatlanpiacot, a nagy ingatlanok ugyanis elsődlegesen az irodák és kereskedelmi ingatlanok piacára fókuszálnak, a közvetlenebb befektetői igényekre ad választ az ő kínálatuk, amely az inflációval szemben is jó választás.

Hogyan változik a termékkínálat?

Al-Hilal István (Fidelity International) szerint az elmúlt években az ÁKK innovációi jelentős hatással voltak a piacra, de jól működött az állampapír+befektetési alap kombináció, és nem tarolta le a piacukat az állampapír. Eltűntek viszont a kisebb kockázatú értékesítések (pl. a multi asset), de a kockázatos eszközöknél megmaradtak a lehetőségek. A kezdeti ijedség átment „business as usual”-be. A koronavírus révén az ESG-n belül felértékelődött és mainstreammé vált a társadalmi felelősségvállalás is. Botos Bálint (Forestay Alapkezelő) szerint fontos előrelépés lenne egy bérlakásokkal kapcsolatos jogszabályváltozás, amely mindenképpen egy kiemelt terület a befektetések szempontjából. Morafcsik László (Fundamenta) felhívta a figyelmet: a lakás-takarékpénztári termékekben nincs kockázat, ugyanazon a kiszámítható pályán haladnak, mint korábban, a tanácsadóiknak pedig nagy a szerepe az ügyféledukációban. Bencze Lajos (Erste Bank) szerint az egy bank – egy alapkezelő modell nem életképes hosszú távon, ők például az Erste World esetében 20 alapkezelő több mint 800 termékét kínálják. Katona Ildikó (iPrivate Banking) szerint a privátbanki szolgáltatás nem a termékértékesítésről, hanem az ügyfelek igényének meghallgatásáról és teljesítéséről szól. Mint mondta, a geopolitikai változások annyira kiszámíthatatlanok, hogy bölcs dolog lehet hozamot realizálni egy ilyen időszakban.

Hogyan veszik fel és tartják a kapcsolatot az ügyfelekkel?

Bencze Lajos (Erste Bank) elmondása szerint rengeteg innovációt hajtottak végre, és sokan megszerették a digitális megoldásokat. A csendesebb járványperiódusokban nőtt a személyes kontaktusok száma, de a jövőben egy hibrid modell válhat dominánssá. A személyes kapcsolat nem fog eltűnni, de nagy potenciál van például a videóbankári működésben. Morafcsik László (Fundamenta) szerint fontos különbséget tenni a személyes tanács és az ügyfélvásárlás között, a tanácsadó személye most még kikapcsolhatatlan a tapasztalataik alapján. Katona Ildikó (iPrivate Banking) úgy vélte, elengedhetetlen, hogy a kapcsolatok kiépülése kezdetén sok időt töltsenek el az ügyfelekkel, amikor pedig ezek már bejáratódtak, gördülékenyen folyhat a digitális kapcsolattartás. Al-Hilal (Fidelity International) szerint aki az USA-ban vagy Nagy-Britanniában jár, belebotlik investment shopjaikba, a kontinentális Európában viszont az abszolút digitalizált platfromot viszik, a személyes kapcsolattartást szinte teljesen kiiktatták. Morafcsik László (Fundamenta) felhívta a figyelmet, egy átlagmagyar csak 1,4 hitelt vesz fel életében, ami jól mutatja, hogy egy pénzügyi termék megvásárlásában kevés rutinja van az embereknek. Középtávon emiatt nagy szükség van a személyes tanácsadásra.

Címlapkép: Mónus Márton (Portfolio)