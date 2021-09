Hiányoznak a nagy tőzsdei esések? Megvan a bűnös

Egy friss kutatás szerint a passzívan kezelt alapokba az elmúlt években áramló több ezermilliárd dollár a bűnös a részvényértékeltségek elinflálásában, az amerikai részvénypiac radikális átalakításában és a tartós medvepiac távol maradásában – számol be a hírről a Financial Times.

A StoneX brókercég globál makro stratégája, Vincent Deluard szerint a passzív alapokba áramló elképesztő mennyiségű pénzek vezettek olyan részvényértékeltségekhez, amelyeknek már semmi közük a vállalatok fundamentális értékéhez, továbbá ezzel magyarázható a növekedési és nagy kapitalizációjú cégek részvényeinek felülteljesítése is a kis kapitalizációjú, value részvények kárára. A szakértő szerint a kevesebb és rövidebb ideig tartó piaci korrekciók is a passzív alapok térnyerésének tudhatóak be.

Deluard úgy látja, ha valóban a passzív alapok felelősek az elmúlt évtized piaci lufijáért, akkor egy hosszabb ideig fennmaradó medvepiac csak akkor tudna bekövetkezni, ha ezeknek az alapoknak a népszerűsége visszaesne.

Július végével bezárólag 7300 milliárd dollárnyi tőke volt az olyan passzívan és tőzsdén kezelt alapokban, amelyek elsődlegesen az amerikai piacra fektetnek be – derül ki a Morningstar adataiból, ezzel pedig megelőzik a szintén ezen a piacon befektető, 6600 milliárd dollárnyi vagyont kezelő aktívan kezelt alapokat.

A lap által hivatkozott elemzés szerint az S&P 500 esetében mért, ciklikusan kiigazított Schiller P/E ráta 1881 és 1993 között nem mutatott megfigyelhető trendet, azonban 2003 óta az index P/E rátája jelentősen emelkedni kezdett, jelenleg pedig rekord magas szinten jár. A hivatkozott szakember szerint persze ez az emelkedés vélhetően nemcsak a passzív alapok tárnyerésének köszönhető, a részvényárak emelkedésében nagy szerepet játszott a hozamcsökkenés és a nagy jegybankok eszközvásárlási programjai is.

A becslések szerint a Schiller-ráta emelkedéséből 27%-ot magyaráznak a passzívan kezelt alapok. Ráadásul azzal, hogy a passzív alapok egy stabil vevői bázist jelentenek akkor, amikor romlik a befektetői hangulat, a részvénypiaci korrekciók is megritkultak, illetve sokkal rövidebb ideig tartanak.

Mindemellett a value részvények és kis kapitalizációjú cégek elmúlt években látott alulteljesítése is nagyban összefügghet a passzív alapok népszerűségével, ugyanis éppen azok az aktívan kezelt alapok tartották leginkább ezeket a value részvényeket, amelyek az utóbbi években jelentős tőkekiáramlást szenvedtek el versenytársaik javára.

Deluard állítása kevésbé állja meg a helyét olyan szempontból, hogy az az elképesztő pénzmennyiség, ami az utóbbi években a világgazdaságba áramlott, az aktívan kezelt alapokon keresztül is feljebb verte volna az árakat és értékeltségeket – írja a lap más szakértőkre hivatkozva. Deluard ezt annyiban vitatja, hogy az aktív alapok vélhetően megfontoltabb módon válogatták volna meg, hova is fektetik a pénzt. Ha sok pénz áramlik be hozzád, nem kell feltétlenül a legmagasabb ponton beszállnod, ki tudod várni a korrekciót, de a passzív alapok így is, úgyis venni fognak – tette hozzá.

Más piaci szakértők szerint a passzív alapok szerepe mellett a lakossági befektetők egyre aktívabb tőzsdei részvételével is magyarázzák az árak felfutását és a tőzsdei lufik kialakulását.

Címlapkép: Getty Images