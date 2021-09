Raiffeisen: érdemes a ciklikus részvényeket venni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A gazdasági folyamatok és árfolyamok előrejelzése mindenki számára kihívást jelentő feladat, dolgozzon az ember egy hazai alapkezelő budapesti irodájában, vagy akár egy nagy befektetési bank New York-i székházában. Különösen nehéz jó (vagyis utólag visszanézve helyes) előrejelzést adni, ha egy hosszú távú trenddel szemben szeretnénk fogadni.

A kötvényhozamok előrejelzése ebből a szempontból kifejezetten hálátlan feladat, ha az ember emelkedésre számít, hiszen az elmúlt évek (évtizedek) folyamatos csökkenése sok szakértőt megtréfált már. Elég csak a Deutsche Bank 2017-es elemzésére gondolni, amely bemutatta, hogy a „profi előrejelzők” (Survey of Professional Forecasters) az esetek többségében jelentősen felülbecsülték az amerikai 10 éves lejáratú államkötvény hozamának 12 hónapra előretekintő alakulását. Az elemzők lelkesen behúzták felfelé a hozamra vonatkozó várakozásaikat, miközben azok mentek tovább lefelé.

Ennek ellenére arra számítunk, hogy a júliusi lokális mélypontot követően az év hátralevő részében emelkedhetnek az amerikai hosszú lejáratú kötvényhozamok, ami más országok kötvénypiacain is éreztetni fogja a hatását. Ezt a várakozásunkat nyár óta fenntartjuk.

Megítélésünk szerint jelenleg nagyobb a kockázata annak, hogy az infláció a következő időszakban meghaladja a Fed várakozásait, minthogy elmaradjon tőle. Bár az augusztusi amerikai inflációs adat alulmúlta az előrejelzéseket, a mögöttes folyamatokat elnézve korai lenne az inflációs nyomás érdemi enyhüléséről beszélni. Időközben az USA túljutott a negyedik hullám csúcsán, így a következő hónapokban újra élénkülhet az árnyomás.

Az amerikai jegybank ugyanakkor rugalmas infláció-követési rendszerére hivatkozva az élénk gazdasági aktivitás ellenére nem fog sietni a kamatemeléssel (vagyis továbbra is laza marad a monetáris politika), az eszközvásárlási program kivezetése azonban a Fed szeptemberi jelzése alapján már idén év végén megkezdődhet. Mindeközben a fiskális politika támogató maradhat, a szűkülő amerikai munkaerőpiac (rekord szintű betöltetlen állás) és egyre dinamikusabb bérnövekedés által fűtött bérinfláció pedig szintén felfelé ható nyomást gyakorolhat a fogyasztói árak alakulására. Ezt figyelembe véve – a növekedési kilátásokhoz és inflációs kockázatokhoz viszonyítva – drágák az amerikai kötvények, vagyis van tere a hozamemelkedésnek, mind az Egyesült Államokban, mind globálisan.

Az előttünk álló időszak várhatóan trend feletti gazdasági növekedése, illetve az emelkedő hozamkörnyezet következtében továbbra is a részvények kötvényekkel szembeni felülsúlyozását, azon belül is elsősorban a ciklikus szektorok papírjainak tartását javasoljuk mintaportfóliónkban. Régiók szintjén a kedvezőbb árazás miatt a feltörekvő piacokat részesítjük előnyben, különös hangsúlyt fektetve a kelet-közép-európai térségre. A részvényeken túl az alternatív eszközök, mint az ingatlanok és nyersanyagok is jelentős súllyal rendelkeznek a portfóliónkon belül.

Rövid- és középtávon az infláció nem várt gyorsulását tartjuk kiemelt kockázatnak a piacok szempontjából, ami különösen a növekedési részvények és a kötvények árfolyamára helyezne nyomást. Az Evergrande (és összességében a kínai ingatlanszektor) helyzetét nem tekintjük olyan kockázati tényezőnek, ami miatt drasztikusan csökkenteni kellene a kockázati kitettséget. Ennek ellenére érdemes tartani kellő mennyiségű puskaport arra az esetre, ha rosszabbra fordulna a helyzet a piacokon."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.