Energiaválság felé sodródik a világ? Így fektetnének most be a magyar profik

A vártnál szigorúbb hangvételt ütött meg a Fed szeptemberi kamatdöntő ülésén, az eszközvásárlási program kifutása egyre inkább valósággá válik, mindez pedig magával hozhat egy nagyobb részvénypiaci korrekciót is. A magyar portfóliómenedzserek többsége ettől még kitart a részvénypozíciók mellett, de az óvatosság a fő szempont. Az energiapiacon látható folyamatok pedig még adhatnak jó beszállási pontokat.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a szeptemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Fed, MNB, Evergrande

A szeptember is tartogatott izgalmakat a piacon. Az egyik ilyen volt a Fed bejelentése, miszerint már a novemberi ülésen elkezdhetik az eszközvásárlási program kifuttatását, amennyiben a munkaerő-piaci adatok úgy alakulnak, ahogy ők várják.

Egy másik fontos részlet a közleményben a frissített gazdasági előrejelzéseknél szereplő alapkamat-várakozások ábrája volt (ún. Dot Plot). Ebből azt tudhattuk meg, hogy a döntéshozók fele már 2022 végére legalább egy kamatemelést indokoltnak tartana (ez korábban kevesebb volt), 2023-ra további három kamatemelést jeleznek előre (ez korábban kettő volt), míg 2024-re szintén további három kamatemeléssel számolnak átlagosan – írják e havi összefoglalójukban a szakértők.

Ajánlóikban kitértek arra is, hogy a Fed-ülés vártnál enyhén szigorúbb hangvétele okozott némi izgalmat a piacokon, például a 10 éves nominális államkötvényhozam nagyjából 20 bázispontot emelkedett, de összességében még mindig alacsonyan van ahhoz, hogy az amerikai (és ezáltal a globális) részvénypiacok, valamint az egyéb kockázatos eszközök árazását továbbra is magas szinten maradjon. Van olyan portfóliómenedzser, aki szerint a 0 közeli államkötvény-reálhozam értékek okozhatnák az árazási szorzók olyan mértékű csökkenését a részvénypiacokon, amit már nem tudna kompenzálni a vállalati profitnövekedés.

Itthon a szeptemberi MNB ülésen lassítottak a tempón, ezúttal 15 bázispont volt az emelés és a kommunikáció alapján ez továbbra is havi szinten marad az ütem. Mindeközben szeptemberben az állampapírhozamok is markáns emelkedésen estek át a fejlett piaci hozamokkal párhuzamosan, a forint pedig erőteljesen gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben.

Külön érdemes megemlékezni a kínai lassulás és az ezt részben okozó ingatlanpiaci pánikról, amelyet körüllengtek az Evergrande lehetséges csődjéről érkező hírek a hónapban. Mindeközben láthatóan haladunk egy globális energiaválság felé, az Európában elszálló energiaárak után, a Kínai energiatermelés is nehézségekbe ütközik.

A fentiek alakulása mellett az októberi hónapban egy sor piacbefolyásoló eseményre érdemes még figyelni: az európai energiahiány hatásai, a német választások utáni kormányfelállás és az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos költségvetési vita alakulása – írják a szakemberek.

Megnőtt az alternatív befektetések szerepe

Ahogyan múlt hónapban, úgy szeptemberben is az alternatív befektetések kaptak hangsúlyosabb szerepet a portfóliómenedzserek mintaportfólióiban, ezen belül is az abszolút hozamú befektetések súlya nőtt. A pénzpiaci, kötvény és részvénybefektetések súlya a portfólióban most csökkent, kivéve a nemzetközi kötvényeket, valamint a régiós és fejlődő piaci részvényeket.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget ezúttal is a pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezt követik a fejlett piaci részvények, majd a hedge fund/abszolút hozam stratégiák.

Azzal, hogy a mostani ajánlókban megugrott az abszolút hozamú befektetések aránya, tavaly szeptember óta nem látott szintre emelkedett az alternatív befektetések modellportfólión belül betöltött súlya. Visszaesett a pénzpiaci és kötvénybefektetések aránya, míg a részvények tartják múlt havi, 35%-os súlyukat. Annak ellenére, hogy egyre több szakember vár a közeljövőben egy részvénypiaci korrekciót.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images