Ha ez bejön, akkor sosem látott magasságokba szökhet a benzin ára

Elfajulhat-e az energiaválság annyira, hogy az olaj ára elérje a 200 dolláros hordónkénti árat? Egy opciós kereskedő szerint igen.

Összesen 1300 darab, 2022 decemberére szóló 200 dolláros Brent vételi opcióval kereskedtek ma a tőzsdéken a Bloomberg jelentése szerint - ez olyan szerződést jelent, amelyből a vevő akkor profitálna jelentősen, ha a szint közelébe emelkedne a kurzus a lejáratkor. Bár a kontraktusok csak jövő év októberében járnak le, az idei télen vagy jövő nyáron bekövetkező hirtelen árrobbanásból profitálhatnának az árfolyam emelkedésére spekuláló befektetők.

Egy olyan piacon, ahol egyetlen nyersolajszállítmány jelenleg körülbelül 160 millió dollárt ér, a mindössze 130 000 dolláros "fogadás" (egy kontraktus 100 dollárt ér) arra, hogy az olaj elérheti ezt a kifejezetten magasnak tűnő árfolyamot, ez igen csekélynek számít. Ugyanakkor tükrözi azt a körülményt, hogy egyre több opciós kereskedő fogad arra, hogy az idei téli energiaválság miatt az árak magasabbra szökhetnek. Az árfolyamemelkedés egyébként már javában elindult,

a Brent például a héten három év óta először érte el a 80 dollárt,

ezzel idén már 53,5 százalékkal került feljebb a kurzus.

A piacot közelebbről figyelő befektetők tudhatják, hogy a kereslet több mint egymillió hordóval meghaladja a kínálatot naponta, és sokan arra számítanak, hogy a magas áramárak miatt a gáztól az olaj irányába történő eltolódás még tovább fokozhatja ezt a hiányt. A Bank of America ezen a héten megerősítette egy korábbi előrejelzését, miszerint a nyersolaj a tél folyamán meghaladhatja a 100 dolláros hordónkénti árat is, ha kivételesen hideg lesz az évszak. Emellett a Morgan Stanley is figyelmeztetett, szerintük

már most olyan drága lett az olaj, hogy összeomolhat a kereslet.

Az elmúlt napokban egyébként nem csak a 200 dolláros opciós ügyletekkel kereskedtek - a jövő év végéig szóló 100 dolláros vételi opciók állománya ebben a hónapban 20 000 kontraktussal emelkedett.

