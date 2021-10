Komoly lefordulás a piacokon, a magyar tőzsde még tartja magát

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék bár pluszban indították tegnap a napot, azonban nem sokkal a nyitás után elkezdtek lefordulni a vezető indexek és végül komoly mínuszban zárták szeptember utolsó napját. Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke elismerte, hogy nehéz döntésekre kényszerülhetnek jövőre, ha az infláció továbbra is magas marad. Az ázsiai tőzsdék ma ugyancsak rosszul teljesítettek, és az inflációs félelmek közepette jelentős lefordulást láthatunk az európai tőzsdéken is, a tegnap remekül teljesítő BUX index egyelőre tartja magát. A tengerentúlon a PCE infláció alakulása lehet majd komoly hatással a piacokra, a fontos mutatót a Fed is erősen figyeli, ráadásul a jegybank a múlt héten már a korábbinál erősebb üzenetet küldött a közelgő taperingről.